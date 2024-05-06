видео https://www.youtube.com/watch&v=hJbIwjDEtFo

06 мая 2024, 11:26

Нальчане пожаловались Кокову на захват жилой территории

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владельцы гаражного кооператива завладели земельным участком в жилом массиве Нальчика и намереваются построить в этом месте многоэтажный дом. Жильцы не могут вернуть участок в собственность, несмотря на неоднократные решения судов в их пользу, пожаловались нальчане в видеообращении к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову.

Обращение жильцов домов №№2А, 4, 6, 6А и 6Б по улице Кулиева в Нальчике к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову опубликовано 4 мая в YouTube-канале "Сделано в КБР".

На кадрах видео показана группа жителей. Один из них обратился к главе Кабардино-Балкарии. "Обращаемся к главе республики, чтобы меры принял, многие годы боремся с застройщиком. Чтобы глава республики Казбек Валерьевич принял меры и решил правомерность данного вопроса", – сказал он на кадрах видео

"Только на него одна надежда", – добавила стоящая рядом с ним другая местная жительница.

"Мы просим вас обратить внимание на то, что это нарушение закона происходит многие годы, скоро уже будем десятилетие отмечать", – сказала еще одна местная жительница.

Она рассказала, что ранее при определении придворовой территории и ее приватизации в собственность жальцам, участок земли, прилегающий к дому №4 по улице Кулива был урезан с девяти метров до двух с половиной, в результате чего гаражный кооператив "Шагди" дополнительно получил несколько соток. Владельцы кооператива намереваются построить на этом участке многоэтажный дом, но местные жители выступают против.

Жители обратились ранее в суды, в том числе в Пятигорский кассационный суд и Верховный суд Кабардино-Балкарии. Оба суда встали на их сторону признав, что участок земли был выделен незаконно, рассказала местная жительница.

По ее словам, жители не могут добиться, чтобы владельцы участка привели его в порядок. Кроме того, участок неоднократно передавался в аренду. "Продолжается борьба с незаконным владением этим участком и этой арендой. Мы просим вас обратить внимание", – сказала женщина.

Она добавила, что жители пытаются вернуть участок уже более 10 лет – с 2013 года.

Это видео в YouTube-канале "Сделано в КБР", на который подписаны около 40,6 тысячи пользователей, на 11.25 мск 6 мая набрало 1671 просмотр и 18 комментариев.

"Такого безобразия как в Нальчике с незаконной застройкой нигде нет. Администрация выдает разрешения с нарушением всех градостроительных регламентов, причем объекты строятся и подключаются без учета имеющегося состояния коммуникаций (вода, канализация, электрические сети), которые находятся в плачевном состоянии. В охранной зоне сетей и сооружений. Безобразие сплошное. Временщики, которые не думают, что будет с городом через 10-15 лет", – написал пользователь user-uc8wo6gt2b.

"До того уже застроен Нальчик, уже парковок для машин нет. Каждый построенный дом внутри города – при заселении это несколько десятков машин у вас во дворе", – заявил пользователь user-iq4dn4jv7q.

На 11.25 мск 6 мая на сайтах главы и правительства Кабардино-Балкарии и администрации Нальчика нет комментариев относительно жалобы горожан на незаконный захват земли.

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Примечание:

"Главный архитектор Нальчика снят с должности", "Юрист назвал законными земельные требования жителей Вольного аула", "Жители Вольного аула призвали власти республики проконтролировать распределение земли".

Автор: "Кавказский узел"

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