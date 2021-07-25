Азербайджан обвинил Армению в снайперских обстрелах

25 июля 2021, 18:02

Позиции азербайджанских военных в Нагорном Карабахе были обстреляны со стороны Армении из автоматов и снайперских винтовок, люди не пострадали, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан и Армения периодически обмениваются обвинениями в обстрелах. Так, 23 июля Минобороны Азербайджана заявило, что при обстреле с армянской стороны позиций в Кельбаджарском районе (армянское название Кельбаджара – Карвачар) от выстрела снайпера погиб прапорщик азербайджанской армии. Военное ведомство Армении в свою очередь сообщило о ранении трех своих солдат и заявило о непричастности к гибели азербайджанского военного.

Обстрелы азербайджанских позиций велись сегодня с территории Армении, заявило Минобороны Азербайджана. "25 июля примерно в 15:30 (14.30 мск) подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных близ села Йухары Шорджа Басаркечарского района (Варденисский район Армении. – Прим. «Кавказского узла»), периодически подвергали обстрелу из снайперской винтовки и автоматов позиции азербайджанской армии в направлении сел Зейлик Кельбаджарского района", - говорится в пресс-релизе Минобороны Азербайджана, поступившем корреспонденту «Кавказского узла».

Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет, ответным огнем стрельба со стороны Армении была подавлена, говорится в сообщении.

Напомним, Армения и Азербайджан обмениваются обвинениями и в обстрелах за пределами Нагорного Карабаха. Так, 20 июля Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле своих позиций близ села Кут Гегаркуникской области. Минобороны Азербайджана в тот же день заявило о ранении военнослужащего в результате обстрела армянскими военными позиций азербайджанской армии в направлении поселка Гейдарабад Садаракского района Нахичеванской автономной республики. 24 июля Армения заявила об уничтожении азербайджанского беспилотника.

Осенью 2020 года велись полномасштабные бои в Нагорном Карабахе, по итогам которых часть территории Нагорного Карабаха перешла под контроль Азербайджана. Подробнее об этом обострении конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Следствием изменения расстановки сил в регионе стал пограничный армяно-азербайджанский конфликт, который продолжается с середины мая.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".