Минобороны Армении сообщило о новой перестрелке на границе с Азербайджаном

26 июля 2021, 12:36

Армянские военные были обстреляны с азербайджанской стороны в Гегаркуникской и Араратской областях и открыли ответный огонь, сообщило Минобороны Армении. В зоне карабахского конфликта из-за стрельбы были эвакуированы работники Соткского рудника.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром, а также вечером 25 июля Азербайджан обвинил Армению в стрельбе из снайперских винтовок, автоматов и гранатометов по позициям азербайджанских военных в Кельбаджарском районе (армянское название Кельбаджара – Карвачар), перешедшем осенью 2020 года под контроль Азербайджана. Минобороны Армении сегодня отвергло обвинения в ночных обстрелах.

Азербайджан и Армения и ранее обменивались обвинениями в обстрелах. Так, 23 июля Минобороны Азербайджана заявило, что при обстреле с армянской стороны погиб прапорщик азербайджанской армии в Кельбаджарском районе. Оборонное ведомство Армении, в свою очередь, обвинило Азербайджан в ранении трех своих солдат и заявило о непричастности к гибели азербайджанского прапорщика.

Азербайджанские военные обстреляли армянские позиции на границе двух стран, в Гегаркунике, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Минобороны Армении.

По его словам, около 03.30 по местному времени (02.30 мск) стрельба из разнокалиберного оружия велась по армянским позициям в Гегаркунике. Среди солдат пострадавших нет, армянские военные "ответными действиями подавили огонь" с азербайджанской стороны, отметил он.

Еще один инцидент зафиксирован сегодня в Ерасхе Араратской области, вблизи границы с Нахичеванской автономной республикой. "26 июля, начиная с 10.30 мск, противник также нарушил перемирие на армяно-азербайджанской границе в направлении Ерасха, обстреляв армянские позиции из разнокалиберного оружия. Армянская сторона прибегла к ответным действиям", - рассказал представитель оборонного ведомства.

16 и 17 июля армянское военное ведомство также обвинило азербайджанских военных в обстрелах села Ерасх на границе Нахичеванской автономной республики и Араратской области. 19 июля Минобороны Армении заявило о минометном обстреле около села Ерасх в нахичеванском направлении. В тот день получил ранение глава сельской общины Радик Огикян. В свою очередь, Минобороны Азербайджана заявило, что азербайджанские военные подверглись обстрелу с территории Армении и открыли ответный огонь.

Беспорядочная стрельба была слышна сегодня ночью и на границе Гегаркуникской области Армении и Кельбаджарского района Азербайджана, неподалеку от Соткского золотоносного месторождения, сообщил сотрудник компании GeoProMining Gold.

По его словам, никто из сотрудников не пострадал. "Руководство компании приняло решение срочно эвакуировать сотрудников. Порядка 150 человек были эвакуированы", - приводит его слова "Sputnik-Армения".

После осенней войны 2020 года часть Соткского рудника осталась в Гегаркуникской области, а другая часть, которая ранее находилась в Нагорном Карабахе, теперь относится к территории Кельбаджарского района. О сложностях, с которыми столкнулись из-за обострения карабахского конфликта работники рудника, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Сотк: золотой рудник раздора".

Напомним, осенью 2020 года велись полномасштабные бои в Нагорном Карабахе, по итогам которых часть территории Нагорного Карабаха перешла под контроль Азербайджана. Подробнее об этом обострении конфликта рассказывается в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Следствием изменения расстановки сил в регионе стал, в частности, и пограничный армяно-азербайджанский конфликт, который продолжается с середины мая.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".