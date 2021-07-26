26 июля 2021, 08:45

Ереван отверг обвинения Баку в обстреле на границе

Армянские солдаты не обстреливали позиции азербайджанских военных в Кельбаджарском районе, заявило Минобороны Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", Азербайджан заявил, что в ночь на 26 июля позиции азербайджанских военных в Кельбаджарском районе подверглись обстрелам со стороны Армении, в том числе из гранатометов.

Сообщение азербайджанской стороны об обстреле армянскими военными позиций азербайджанской армии в Кельбаджарском районе не соответствует действительности, заявило Минобороны Армении.

"Армянская сторона не открывала огня", – привел сегодня "Интерфакс" сообщение ведомства.

Напомним, что Азербайджан и Армения периодически обмениваются обвинениями в обстрелах. Так, 23 июля Минобороны Азербайджана заявило, что при обстреле с армянской стороны позиций в Кельбаджарском районе (армянское название Кельбаджара – Карвачар) от выстрела снайпера погиб прапорщик азербайджанской армии. Военное ведомство Армении в свою очередь сообщило о ранении трех своих солдат и заявило о непричастности к гибели азербайджанского военного.

Осенью 2020 года велись полномасштабные бои в Нагорном Карабахе, по итогам которых часть территории Нагорного Карабаха перешла под контроль Азербайджана. Подробнее об этом обострении конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Следствием изменения расстановки сил в регионе стал пограничный армяно-азербайджанский конфликт, который продолжается с середины мая.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана  на странице "Ереван и Баку делят границы".

Примечание:

"Пулеметная стрельба близ Шуши обеспокоила степанакертцев", "Армения обвинила Азербайджан в обстреле на границе с Нахичеванью", "Минобороны Азербайджана отчиталось о размещении воинских частей вокруг Карабаха".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

26 июля 2021, 10:36

26 июля 2021, 09:41

26 июля 2021, 07:41

26 июля 2021, 06:51

26 июля 2021, 06:00

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи