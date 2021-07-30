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30 июля 2021, 09:28

Баку опроверг сообщение Еревана о сбитых на границе беспилотниках

Информация армянской стороны о том, что азербайджанские беспилотники были сбиты на границе Гегаркуникской области, не соответствует действительности, заявило Минобороны Азербайджана.

Как информировал "Кавказский узел", по данным армянской стороны в ночь на 30 июля ПВО Армении пресекли попытку азербайджанских беспилотников проникнуть в воздушное пространство Гегаркуникской области.

На участке границы в направлении Гегаркуника регулярно происходят вооруженные инциденты. Так, 26 июля из-за стрельбы были эвакуированы работники Соткского рудника. Подробнее о том, каковы позиции сторон и что говорят советские карты, указано в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Распространенная армянской стороной информация о сбитых над Басаркечаром (Гегаркуникская область Прим. "Кавказского узла") двух беспилотниках азербайджанской армии не соответствует действительности, заявило сегодня Минобороны Азербайджана в своем Telegram-канале.

Ведомство назвало эти данные дезинформацией.

Напомним, что конфликт на армяно-азербайджанской границе возник в середине мая. Ереван утверждает, что азербайджанские военные проникли на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей и закрепились там. Баку настаивает, что пограничники лишь меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов. Жители приграничных общин Армении неоднократно жаловались на то, что близость азербайджанских войск и отсутствие гарантий безопасности не позволяют обработать и засеять поля, пасти скот на пастбищах.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана  на странице "Ереван и Баку делят границы".

Примечание:

"Азербайджанские военные вернули заблудившегося карабахского сельчанина", "Минобороны Армении сообщило о новой перестрелке на границе с Азербайджаном", "Азербайджан обвинил Армению в снайперских обстрелах".

Автор: "Кавказский узел"

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