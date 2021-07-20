Военнослужащие армянской армии на передовой позиции. Фото пресс-службы МО Армении

20 июля 2021, 09:25

Азербайджанский военный ранен при обстреле

Офицер получил ранение в Нахичевани в результате обстрела с армянской стороны, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 19 июля Армения обвинила Азербайджан в обстреле армянских позиций в районе села Ерасх (находится на границе с Нахичеванской Автономной Республикой (НАР), – Прим. "Кавказского узла") в том числе из минометов. Азербайджанская сторона заявила, что военные открыли ответные огонь после того, как подверглись обстрелу с территории Армении.

19 июля, примерно в 23.40 (22.40 мск), армянские военные с позиций близ села Араздейен Ведийского района (Араратская область, – Прим. "Кавказского узла") из оружия разного калибра подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении поселка Гейдарабад Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики, сообщило сегодня на своем сайте Минобороны Азербайджана.

В результате обстрела был ранен военнослужащий, подчеркнуло ведомство. "Старший лейтенант Бадалли Рамал Бахлул оглу получил ранение в ногу. Раненому была оказана первая медицинская помощь, после чего он был эвакуирован в медицинское учреждение", – сказано в сообщении.

Солдаты Азербайджана открыли ответный огонь, ситуация в указанном направлении стабильная, добавило министерство.

На 09.20 мск 20 июля на сайте Минобороны Армении нет информации относительно заявления оборонного ведомства Азербайджана об обстрелах в направлении Гейдарабада.

Осенью 2020 года армянские и азербайджанские войска вели полномасштабные бои в Нагорном Карабахе, по результатам которых под контроль Баку перешли две трети территории, подконтрольной непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Подробнее об этом обострении конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Следствием изменения расстановки сил в регионе стал пограничный армяно-азербайджанский конфликт, который продолжается с середины мая.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана - на тематической странице "Ереван и Баку делят границы".

Примечание:

"Российский вертолет сбит в Армении", "Армения обвинила Азербайджан в обстреле на границе с Нахичеванью", "Минобороны Азербайджана отчиталось о размещении воинских частей вокруг Карабаха".

Автор: "Кавказский узел"

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