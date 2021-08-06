Российские миротворцы стали единственным гарантом статус-кво в Нагорном Карабахе

06 августа 2021, 20:36

Армия обороны Нагорного Карабаха не способна самостоятельно выполнять свои функции, поскольку утратила значительную часть военной техники и оборонительные рубежи, констатировал политолог Тигран Григорян. Армянской стороне конфликта выгодно привлечь в регион миротворцев ООН или ОБСЕ, но этому препятствует Россия, считает политобозреватель Наира Айрумян. Российские миротворцы не дают Азербайджану взять под контроль весь Нагорный Карабах, указали российские эксперты.

Как писал "Кавказский узел", безопасность жителей приграничных с Азербайджаном сел Нагорного Карабаха обеспечивают российские миротворцы. Так, 10 июня российские военные по просьбе жителей села Чартар в Мартунинском районе начали их охранять во время проведения сельхозработ на полях. 26 июля при посредничестве российских миротворцев был возвращен домой житель села Мачкалашен, который в поисках домашнего скота перешел на подконтрольную Азербайджану территорию. Параллельно российские военные очищают от неразорвавшихся боеприпасов сельскохозяйственные поля и здания в Мартунинском районе Нагорного Карабаха.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе длились с 27 сентября по 9 ноября 2020 года, по их итогам непризнанная Нагорно-Карабахская республика утратила контроль над двумя третями территории. Какие это территории указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения в Нагорном Карабахе российских миротворцев, которые появились в регионе осенью 2020 года по договоренности с Арменией и Азербайджаном.

Армия Нагорного Карабаха значительно сокращается

Если бы российские войска не вошли в регион, то у Карабаха "была бы совсем иная судьба", сказал на встрече с жителями Мартакертского района президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян.

Присутствие российских войск в Карабахе должно быть не временным, а постоянным, так как регион не сможет обеспечить безопасность своими силами, заявил Араик Арутюнян. "Регион таков, что мы самостоятельно, одни не способны обеспечить мир, то есть безопасность. И здесь присутствие российских войск должно быть не временным, а постоянным", - процитировал его 4 августа "Sputnik-Армения".

Нагорный Карабах в сложившихся после войны условиях действительно не может обеспечить свою безопасность, указал корреспонденту "Кавказского узла" карабахский политолог Тигран Григорян. Так называемая Вторая карабахская война, по его словам, изменила статус-кво, который сохранялся 26 лет. Боеспособности карабахской Армии обороны был нанесен огромный урон, уничтожено и выведено из строя до 85% военной техники, сказал Григорян. После окончания войны по объективным и субъективным причинам возникли также сложности с пополнением личного состава Армии обороны - теперь она будет контрактной и существенно сократится, считает эксперт.

При этом значительная часть Нагорного Карабаха стала прифронтовой зоной, которую крайне сложно будет оборонять в военное время, добавил Григорян. "На данном этапе не существует даже линии соприкосновения в том виде, который мы имели до войны. Нет никаких естественных и искусственных оборонительных рубежей. Более того, Карабах сейчас связан с внешним миром лишь одной узкой дорогой, которая может быть захвачена противником в течение нескольких часов", - отметил Григорян.

В кризисном состоянии, по его мнению, находятся и Вооруженные силы Армении, тогда как Азербайджан продолжает вооружаться и укреплять результаты своей военной победы, имея в несколько раз больше финансовых ресурсов, чем Армения и Нагорный Карабах, заявил Тигран Григорян.

Россия является единственной страной, помимо Турции, которая имеет желание и возможность выполнять миротворческую миссию в зоне конфликта, считает политолог. Насчет этого вопроса есть консенсус среди других стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые еще в конце 2000-х годов окончательно уступили России лидирующую роль в процессе урегулирования конфликта, указал Григорян.

По его мнению, и США, и Франция в последние годы также активно поддерживали российский план урегулирования конфликта, который известен как ''План Лаврова'', и предполагал размещение российских войск в зоне конфликта. "Этой ситуации способствует также тренды в глобальной системе. Для США весь регион Большого Ближнего востока теряет важность. Вашингтон пытается сосредоточить все свои ресурсы для противостояния Китаю в Тихоокеанском регионе", - предполагает политолог.

Главная проблема, связанная с российской миротворческой миссией, по словам Григоряна, это отсутствие мандата, который определял бы функции, зону и степень ответственности миротворческих сил. Он отметил, что Азербайджан пока не подписывает данный мандат и пытается получить новые уступки от России взамен на свое согласие. Что касается деятельности миротворческих сил на земле, то пока серьезных проблем не было замечено.

"Было несколько неприятных инцидентов, когда командование миротворческого контингента пыталось вмешиваться во внутренние вопросы Арцаха (Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла"). Например, ситуация с памятником Гарегина Нжде в городе Мартуни. Но бурная общественная реакция смогла нейтрализовать эти попытки", - заключил Тигран Григорян.

Памятник армянскому военному и государственному деятелю Гарегину Нжде был установлен в Мартуни в январе, то есть уже после ввода российских миротворцев в зону карабахского конфликта. Подмосковная ветеранская организация, которая выступила с требованием о демонтаже памятника, назвала Нжде "приспешником фашизма" и заявила о несовместимости этого монумента и празднования российскими миротворцами на той же территории Дня Победы в Великой Отечественной войне. За демонтаж выступил и секретарь Совета безопасности Нагорного Карабаха Виталий Баласанян, однако мартунинские депутаты ответили отказом.

Интересы России и Армении расходятся в вопросе о миротворцах ООН и ОБСЕ

Редактор русской версии Lragir.am, политобозреватель Наира Айрумян также согласна с мнением, что Карабах не может обеспечить свою безопасность самостоятельно. Однако защищать карабахцев не обязательно должны именно российские миротворцы, заявила она. Айрумян напомнила, что изначально урегулированием карабахского конфликта занималась Минская группа ОБСЕ, и только потом этим стала заниматься исключительно Россия.

"Когда Арутюнян говорит, что Карабах самостоятельно не может защищаться, это предполагает много разных опций, начиная от российских миротворцев до войск ОБСЕ, миротворцев ООН. Вариантов может быть сколько угодно. Но вся проблема в том, что все другие опции Москва не позволят рассматривать, и этого никто уже не скрывает", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Айрумян, в вопросе о войсках ОБСЕ могла бы помочь Франция, но Армения не обращается к этой стране. "А не обращается потому, что ей не разрешает Россия. Потому что если будет принято какое-то решение о международных войсках, то исчезнет прерогатива России", - полагает Айрумян.

Заявление от 9 ноября 2020 года о прекращении огня в Нагорном Карабахе, сделанное в Москве представителями Армении, Азербайджана и России, так и не было ратифицировано, и утратило бы силу, если бы в регион пришли миротворцы ОБСЕ или ООН, считает Айрумян. "Изменение формата – это, в первую очередь, переговоры, которых сейчас нет. Это означает, что твои права уже защищаются не на уровне русско-турецких или русско-азербайджанских договоренностей, а на уровне международного права, устава ООН, Хельсинкского заключительного акта", - отметила Айрумян.

29 июля на фоне обострения на армяно-азербайджанской границе девять общественных организаций Армении в обращении к властям страны указали, что нарушение территориальной целостности и прямая угроза безопасности дают основания для обращения в Совбез ООН и ОБСЕ.

В целом, по ее оценке, российские миротворцы ведут в Карабахе себя "нормально", однако они не помешали ни переходу под контроль Азербайджана сел Хцаберд и Хин Шен в Гадрутском районе, ни убийству и пленению десятков армянских военнослужащих, подчеркнула Наира Айрумян.

"Армянские войска воспринимают российских миротворцев как гарантию, а азербайджанские войска – как пробивную силу, как силу, через которую можно у армян отнять что-то еще. С этой точки зрения, конечно, проколы в миротворческий миссии РФ есть. И давно уже люди начали задумываться о том, какую роль вообще исполняют российские войска и сама Россия. Они союзники Армении или друзья врагов Армении? А если так, тогда кто они Армении?" - указала Айрумян.

В интересах Армении вынести на международный уровень не только вопрос о Нагорном Карабахе, но и проблему армяно-азербайджанской границы, сказала Наира Айрумян. При обсуждении в ООН станет ясно, что границы Армении в принципе определены нелегитимно, пояснила она. "Вдруг выяснится, что границы Армении определены нелегитимным русско-турецким договором 1921 года, которого нет в регистре ООН, который никто не признает, кроме нескольких стран. Поэтому Россией и Турцией делается все, чтобы этот вопрос не всплыл и не вышел на уровень ООН", - заключила Наира Айрумян.

В марте армянская оппозиция приурочила серию протестных акций к столетию подписания договора между РСФСР и Турцией о границах Армении. В митинге с требованием признать недействительным Московский договор 1921 года приняли участие около двух тысяч человек. С аналогичным требованием обратились к властям страны семь оппозиционных партий Армении.

Миротворцы удерживают Азербайджан от ввода войск в Карабах

Заявления Араика Арутюняна не могут иметь никаких политических последствий, поскольку непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР) не является субъектом международного права, а сам президент не является участником соглашения, определяющего присутствие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, указали корреспонденту "Кавказского узла" российские эксперты. "НКР не является субъектом международного права и частью трехстороннего соглашения. Это лишь желание части армянских политических элит и диаспоры", - заявил в комментарии корреспонденту "Кавказского узла" политолог, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Россия, по его мнению, осенью 2020 года спасла 15-тысячную группировку армянских войск от полного разгрома. "Это было бы именно так, если бы после взятия Шуши Азербайджан перерезал Лачинский коридор и решил войну на своих условиях", - указал Коротченко.

Армения будет пытаться изменить статус трехстороннего соглашения, провоцируя противостояние России и Запада, полагает эксперт. "Трехстороннее заявление – важный документ, в котором ни о какой НКР не говорится. Кроме того, там Армения взяла на себя обязательство вывести все незаконные вооруженные формирования с территории Нагорного Карабаха Азербайджанской Республики. С точки зрения норм международного права, геополитики, политических изменений в регионе, Армения сейчас может лишь делать какие-то устные заявления - разумеется, будет пытаться разыграть эту карту при поддержке ЕС, Франции, США, чрезвычайно влиятельной финансово армянской диаспоры, имеющей соответствующие намерения и ресурсы, чтобы вновь эту карту разыгрывать", - сказал Коротченко.

По его мнению, о намерении дезавуировать часть взятых трехсторонних обязательств свидетельствуют систематические обстрелы азербайджанских территорий в последние месяцы.

"Все обстрелы азербайджанских позиций последних месяцев, которые мы наблюдаем, свидетельствуют о том, что Армения не намерена соблюдать трехсторонние соглашения, и обстрелы нужны для того, чтобы Армения могла дезавуировать ту часть обязательств, которые на нее налагает соглашение. Сейчас, когда [премьер-министр Армении Никол] Пашинян переизбран, начался новый этап этой игры, который, на мой взгляд, не приведет Армению к успеху", - заключил Игорь Коротченко. По его мнению, будущее Нагорного Карабаха - культурная автономия в составе Азербайджана.

Заявления Араика Арутюняна совпадают с желаниями Еревана, полагает эксперт Российского совета по международным делам, старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики филологического факультета Российского университета дружбы народов Камран Гасанов.

"Он знает, что, если Россия оттуда уйдет, Карабах будет силой взят Азербайджаном. Именно поэтому он рассчитывает на постоянное присутствие российских миротворцев, по примеру Южной Осетии и Абхазии, чтобы оставшиеся части непризнанной НКР не вернулись в состав Азербайджана. Чисто юридически он ничего не решает. Срок пребывания российского контингента зависит, во-первых, от воли России, но в такой же степени от воли Армении и Азербайджана. Если одна из сторон скажет, что контингенты не должны оставаться, то, формально, они должны быть выведены. В реальности никто не знает, сколько они там пробудут", - указал корреспонденту "Кавказского узла" Гасанов.

Россия, по его мнению, не заинтересована в дальнейшем расширении влияния Азербайджана в регионе и опасается эскалации конфликта. "В ближайшее время никаких кардинальных изменений ожидать не стоит, но впоследствии Баку поставит вопрос о пребывании российских миротворцев. Если они останутся, то Баку должен получить что-то взамен в плане продвижения урегулирования. Скорее всего, это может быть открытие коридора в Нахичевань - Зангезурского коридора. Это может показать, что законные требования Азербайджана, которые есть в соглашении, удовлетворяются. Но самый ключевой вопрос для Азербайджана – это установление своей администрации, полиции, флага, налоговой на этой территории, в Ханкенди (азербайджанское название столицы Нагорного Карабаха - Степанакерта. - Прим. "Кавказского узла") и других территориях", - заключил Гасанов.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".