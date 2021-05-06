Российские ветераны выступили против нового памятника Нжде в Карабахе

06 мая 2021, 12:33

Подмосковная ветеранская организация потребовала демонтировать памятник армянскому военному и государственному деятелю Гарегину Нжде, установленный в Мартуни после ввода российских миротворцев в зону карабахского конфликта. За демонтаж выступил и секретарь Совета безопасности Нагорного Карабаха Виталий Баласанян, однако мартунинские депутаты ответили отказом.

Как писал "Кавказский узел", 13 ноября 2019 года была закрашена памятная доска в честь Гарегина Нжде (1886-1955), установленная на территории храма Армянской апостольской церкви в городе Армавире Краснодарского края. Это сделал депутат городской думы Алексей Виноградов. Посольство Армении в России расценило акцию депутата как вандализм и заявило, что "эти действия не соответствуют духу армяно-российских взаимоотношений и могут привести к межнациональному напряжению". В итоге табличку Гарегину Нжде в Армавире демонтировали. В ответ армянский активист облил красной краской памятник Грибоедову в Ереване.

Подмосковная Долгопрудненская общественная организация ветеранов войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов сочла установку памятника Гарегину Нжде "героизацией приспешников фашизма". Ветераны обратились с требованием о демонтаже в Министерство иностранных дел и Минобороны России на том основании, что памятник находится в зоне ответственности российских миротворцев.

Недопустимо, чтобы памятник Нжде находился на территории, где российские миротворцы будут отмечать 9 мая День Победы, говорится в заявлении. Его авторы считают, что это негативно скажется на имидже России, говорится в публикации на сайте Stopfashizm. Публикация сопровождается фотографией оригинала заявления общественной организации, датированного 5 мая. Документ озаглавлен как "Заявление о необходимости демонтажа памятника фашистскому коллаборанту Нжде в зоне российского миротворчества в Карабахе, недопустимости героизации приспешников фашизма".

В заявлении подмосковных ветеранов говорится о памятнике, установленном в Мартуни (азербайджанское название - Ходжавенд) в январе. Памятник Гарегину Нжде хотели установить раньше, но этому помешала война, сообщило 5 мая издание "Москва-Баку".

В Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года велись полномасштабные боевые действия. Согласно договоренностям, достигнутым в Москве между Азербайджаном и Арменией, непризнанная Нагорно-Карабахская Республика утратила контроль над двумя третями территории, в том числе над частью Мартунинского района. Территориальные изменения в зоне конфликта показаны на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Еще одним следствием осеннего обострения карабахского конфликта стало появление в регионе российской миротворческой миссии. На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Паблик Garegin Njdeh в Facebook разместил информацию об открытии мартунинского памятника 25 января. Он установлен на улице, которая также носит имя Гарегина Нжде.

Секретарь Совета безопасности Нагорного Карабаха Виталий Баласанян, будучи в Мартуни 4 мая, также предложил демонтировать памятник Гарегину Нжде, но получил отказ, заявили член Совета старейшин Мартуни Артак Мкртчян и независимый депутат Национального собрания Армении София Овсепян. "Секретарь Совета безопасности приехал в Мартуни, чтобы мы демонтировали памятник, но мы поговорили с ним, сказали, что не нужно этого делать, и мы не сделаем этого. Если нет ясной причины, нет четкого условия, мы не демонтируем памятник", - процитировало 5 мая Артака Мкртчяна "Радио Азатутюн".

Личность Нжде является предметом дискуссий - армянские исследователи часто подчеркивают его вклад в армянское национальное движение начала XX века. Их оппоненты критикуют участие Нжде во Второй мировой войне на стороне нацистской Германии, указано в книге Л.Е Мелкумяна "Гарегин Нжде и его учение об армянском роде между Востоком и Западом" (Воронеж, 2017. С.136-143).

В VI томе энциклопедии "Великая Отечественная война 1941-1945 годов", издаваемой Министерством обороны России, сообщается, что бывшего генерала дашнакской армии, эмигранта Тер-Арутюняна, служившего у немцев под псевдонимом Нжде, арестовали советские контрразведчики. "В период Великой Отечественной войны он завербовал на территории Болгарии более 30 агентов, армян по национальности, участвовал в их диверсионной подготовке и переброске в тыл Красной армии для подрывной деятельности. 17 диверсантов сотрудники СМЕРШа задержали, не допустив совершения ими диверсионно-террористических актов, а остальных объявили в розыск", - сообщается в томе "Тайная война: разведка и контрразведка в годы Великой Отечественной войны" (М., 2013. С.546), текст которого доступен на сайте Минобороны России.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".