Правозащитники призвали власти Армении просить помощи ООН и ОБСЕ

29 июля 2021, 13:56

Нарушение территориальной целостности и прямая угроза безопасности дают армянским властям основания для обращения в Совбез ООН и ОБСЕ, указали в коллективном обращении девять общественных организаций.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 28 июля на границе Гегаркуникской области Армении и Азербайджана начались локальные бои. По данным Минобороны Армении, азербайджанские военные захватили боевой пост, но были отброшены в результате контратаки. С обеих сторон были раненые, погибли три армянских солдата. Утром стороны при посредничестве России договорились о прекращении огня, но сегодня обменялись обвинениями в нарушении перемирия. Ереван обвинил Баку в ранении солдата при ночном обстреле. Это уже пятый раненый с 28 июля.

Власти США призвали стороны конфликта соблюдать перемирие. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, попросил Россию создать опорные военные пункты на проблемном участке границы.

Правозащитные и общественные организации призвали армянские власти пожаловаться в международные структуры на нарушение территориальной целостности и угрозу миру и безопасности. К обращению присоединились фонд "Открытое общество", антикоррупционный центр Transparency International, Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи, общественная организация "Защита прав без границ", Фонд развития и защиты права, общественная организация "Диалог мира", Аналитический центр по глобализации и региональному сотрудничеству, Клуб общественной журналистики и клуб журналистов "Аспарез".

По мнению этих общественных организаций, у Армении есть основания для обращения в Совбез ООН. Авторы обращения также призывают попросить ОБСЕ об отправке в Армению специальной миссии для мониторинга ситуации в приграничных зонах.

Минская группа ОБСЕ работала в зоне карабахского конфликта до начала военной кампании осени 2020 года. Уже после завершения боев президент Ильхам Алиев жестко раскритиковал ОБСЕ за неэффективную работу. Баку не допустит возвращения Минской группы ОБСЕ в зону конфликта, на которое рассчитывают власти Армении, заявил "Кавказскому узлу" член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы. "Кавказским узлом" подготовлена справка о Минской группе ОБСЕ.

Азербайджанская агрессия в отношении Армении не прекращается с ноября 2020 года, когда было объявлено о прекращении огня в Нагорном Карабахе, говорится в заявлении общественных организаций.

"Вторжение в Армению и нарушение ее территориальной целостности сопровождаются, в частности, обстрелами армянских населенные пункты, что угрожает жизни и здоровью населения и наносит ущерб имуществу, попытками пленения жителей и хищением скота", - отмечено в заявлении.

По итогам боев осенью 2020 года непризнанная Нагорно-Карабахская республика утратила контроль над двумя третями территории, и азербайджанские пограничники заняли новые рубежи, в том числе на границе Сюникской и Гегаркуникской областей. И Армения, и Азербайджан заявляли о готовности к переговорам о делимитации границы, однако они так и не начались. Подробнее об осеннем обострении карабахского конфликта, которое и армянская, и азербайджанская сторона считают полноценной войной, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Эскалация пограничного конфликта стала результатом отсутствия должной реакции международного сообщества, считают авторы обращения. "Промедление обращения нарушает интересы Армении и приведет к необратимым потерям", - указали властям страны общественные организации.

Напомним, что конфликт на границе Сюникской и Гегаркуникской областей с Азербайджаном возник в середине мая. Ереван утверждает, что азербайджанские военные проникли на армянскую территорию и закрепились там. Баку настаивает, что пограничники лишь меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов. Жители приграничных общин Армении неоднократно жаловались на то, что близость азербайджанских войск и отсутствие гарантий безопасности не позволяют обработать и засеять поля, пасти скот на пастбищах. На этом участке границы регулярно происходят вооруженные инциденты. Подробнее о том, каковы позиции сторон и что говорят советские карты, рассказывается в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".