Армянский военнослужащий на передовой. Кадр видео ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ MEDIA https://www.youtube.com/watch?v=FGXc0hWqj5M&t=1s

29 июля 2021, 11:23

Пашинян попросил Россию вмешаться в конфликт на границе с Азербайджаном

Никол Пашинян в связи с эскалацией пограничного конфликта призвал Россию разместить опорные пункты своих военных на границе Армении с Азербайджаном.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 июля стало известно, что при посредничестве России Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня на границе. Но сегодня стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. По данным Азербайджана, армянские солдаты ночью обстреляли, в том числе из гранатометов, азербайджанские позиции в Кельбаджарском районе (армянское название Кельбаджара – Карвачар. – прим. "Кавказского узла"). В свою очередь, Армения обвинила азербайджанских военных в ночной стрельбе в направлении Гегаркуника. При перестрелке получил ранение военный, заявило Минобороны Армении. США призвали Баку и Ереван прекратить обстрелы на границе.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян призвал Россию разместить опорные пункты пограничников по всей протяженности границы с Азербайджаном. "Учитывая сложившуюся ситуацию, думаю, есть смысл рассмотреть вопрос размещения по всей протяженности армяно-азербайджанской границы опорные пункты российских пограничников, что позволит провести работы по демаркации и делимитации границы без риска военных столкновений", - цитирует Пашиняна РИА "Новости".

Конфликт на армяно-азербайджанской границе возник в середине мая. Ереван утверждает, что азербайджанские военные проникли на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей и закрепились там. Баку настаивает, что пограничники лишь меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов. Жители приграничных общин Армении неоднократно жаловались на то, что близость азербайджанских войск и отсутствие гарантий безопасности не позволяют обработать и засеять поля, пасти скот на пастбищах.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана  на странице "Ереван и Баку делят границы".

Примечание:

"Азербайджанские военные вернули заблудившегося карабахского сельчанина", "Минобороны Армении сообщило о новой перестрелке на границе с Азербайджаном", "Азербайджан обвинил Армению в снайперских обстрелах".

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29 июля 2021, 10:31

29 июля 2021, 09:27

29 июля 2021, 08:53

29 июля 2021, 07:52

  • Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстрелах

    Позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе были обстреляны сегодня ночью с армянской стороны, в том числе из гранатометов, сообщило Минобороны Азербайджана. Оборонное ведомство Армении обвинило азербайджанских военных в ночной стрельбе в направлении Гегаркуника.

29 июля 2021, 07:09

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