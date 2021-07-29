Пашинян попросил Россию вмешаться в конфликт на границе с Азербайджаном

29 июля 2021, 11:23

Никол Пашинян в связи с эскалацией пограничного конфликта призвал Россию разместить опорные пункты своих военных на границе Армении с Азербайджаном.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 июля стало известно, что при посредничестве России Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня на границе. Но сегодня стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. По данным Азербайджана, армянские солдаты ночью обстреляли, в том числе из гранатометов, азербайджанские позиции в Кельбаджарском районе (армянское название Кельбаджара – Карвачар. – прим. "Кавказского узла"). В свою очередь, Армения обвинила азербайджанских военных в ночной стрельбе в направлении Гегаркуника. При перестрелке получил ранение военный, заявило Минобороны Армении. США призвали Баку и Ереван прекратить обстрелы на границе.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян призвал Россию разместить опорные пункты пограничников по всей протяженности границы с Азербайджаном. "Учитывая сложившуюся ситуацию, думаю, есть смысл рассмотреть вопрос размещения по всей протяженности армяно-азербайджанской границы опорные пункты российских пограничников, что позволит провести работы по демаркации и делимитации границы без риска военных столкновений", - цитирует Пашиняна РИА "Новости".

Конфликт на армяно-азербайджанской границе возник в середине мая. Ереван утверждает, что азербайджанские военные проникли на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей и закрепились там. Баку настаивает, что пограничники лишь меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов. Жители приграничных общин Армении неоднократно жаловались на то, что близость азербайджанских войск и отсутствие гарантий безопасности не позволяют обработать и засеять поля, пасти скот на пастбищах.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".