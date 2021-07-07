Аналитики объяснили отказ ОДКБ вмешиваться в конфликт Баку и Еревана

07 июля 2021, 21:23

Потенциал мирного урегулирования пограничного конфликта между Арменией и Азербайджаном не исчерпан, считают опрошенные «Кавказским узлом» аналитики. Эксперты в Баку нежелание ОДКБ вмешиваться в ситуацию сочли подтверждением неправоты Еревана. Армянские эксперты заявление ОДКБ связали с позицией России по этому вопросу.

Как писал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан периодически обмениваются обвинениями в обстрелах и других инцидентах на границе. После очередной перестрелки 6 июля, в ходе которой два армянских военнослужащих получили ранения, секретарь Совбеза страны Армен Григорян связал этот инцидент с "некоторыми заявлениями, прозвучавшими из ОДКБ", добавив, что "неконструктивные заявления могут иметь негативные последствия для процесса мирного урегулирования". Буквально за несоклько дней до этого, 3 июля, генсек ОДКБ Станислав Зась назвал конфликт на границе Армении и Азербайджана "пограничным инцидентом", который не подпадает под положения устава ОДКБ о коллективной обороне.

Пограничный конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился в середине мая. 13 мая Ереван заявил, что азербайджанские военные проникли на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей Армении. Власти Азербайджана утверждают, что пограничники лишь меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов. Жители приграничных общин Гегаркуникской области Армении отмечают, что близость азербайджанских войск и отсутствие гарантий безопасности не позволяют обработать и засеять поля, пасти скот на пастбищах. Армения направила в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) официальное заявление в связи с проникновением азербайджанских военных на территорию Армении.

Азербайджанские аналитики объяснили позицию ОДКБ неправотой Еревана

Тому, что ОДКБ воздерживается от вмешательства в пограничный конфликт, есть объяснения, считает военный эксперт, бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде.

«Армянская сторона считает, что азербайджанские военные вторглись на ее территорию и продвинулись на несколько километров, и расценивают это как агрессию и оккупацию. В связи с этим Армения как член военного блока призывает эту военную организацию вмешаться и защитить ее. Но дело в том, что госграница между Азербайджаном и Арменией не согласована. Нет документального подтверждения, что Азербайджан нарушил границу Армении и вторгся на ее территорию», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Азад Исазаде.

Он пояснил, что Азербайджан обосновывает свои действия ссылкой на карты Советского времени. «В данной ситуации речь идет о пограничных спорах, а не агрессии, и потому ОДКБ воздерживается от вмешательства», - сказал Азад Исазаде. Он обратил внимание на невмешательство ОДКБ и в пограничный конфликт двух членов организации – Таджикистана и Киргизии. «Между сторонами обострился пограничный спор. Однако ОДКБ воздержалась от военного вмешательства, не стала выступать в роли арбитра, и предпочтение было отдано дипломатическим путям устранения напряженности», - отметил Исазаде.

Вооруженный конфликт на таджикско-киргизской границе произошел в конце апреля из-за принадлежности водораспределительного пункта "Головной". Изначально перепалки начались между местными жителями, затем к конфликту подключились пограничники. Позже обе страны начали стягивать к границе военную технику. Конфликт, который произошел из-за отсутствия демаркации и демилитаризации некоторых участков границы, удалось разрешить при помощи переговоров властей обеих республик, пишет «Спутник-Таджикистан».

На вопрос о том, как будет дальше развиваться ситуация на армяно-азербайджанской границе, Исазаде ответил, что «пока Армения не сядет за стол переговоров по делимитации границы, взаимному признанию территориальной целостности двух стран, азербайджанская армия будет укрепляться на административных границах между Азербайджанской ССР и Армянской ССР». При этом он отметил, что Азербайджанская армия еще не везде вышла к границам советского времени. «Все еще под контролем Армении остаются шесть анклавов в Газахском районе и село Кярки в Нахичеванской автономной республике», - сказал Исазаде. По его словам, этот вопрос должен найти свое отражение в «большом политическом договоре», который, по информации из СМИ, будет подписан в сентябре.

Передвижения азербайджанских войск на границе происходят согласно картам министерства обороны СССР 1970-х годов, заявил ранее азербайджанский военный эксперт Натиг Джафарли. Азербайджан пользуется пассивностью армянской стороны и предпринимает попытки закрепиться на более выгодных позициях, считают опрошенные ранее «Кавказским узлом» армянские военные аналитики. По их мнению, вооруженный конфликт в Сюникской области маловероятен, поскольку армянская сторона пытается разрешить ситуацию дипломатическим путем.

На вопрос о том, может ли Азербайджан пойти на освобождение указанных сел силовым путем с учетом того, что ОДКБ заявила о своем невмешательстве, эксперт отметил, что подобный вариант теоретически не исключается, однако такой сценарий может быть реализован, только когда будут исчерпаны все возможности дипломатического решения проблемы.

Исазаде считает, что главным препятствием для ускорения решения пограничных вопросов является нежелание Армении признавать границы с Азербайджаном. «Для Армении очень сложно пойти на это, поскольку в таком случае она признает Нагорный Карабах в составе Азербайджана. Однако после осенней войны прошлого года в регионе сложилась новая реальность, которую принимают мировые и региональные центры силы. Все они сходятся во мнении, что в регионе нужен устойчивый мир на основе нового статуса-кво для восстановления коммуникаций, регионального сотрудничества и развития», - отметил Исазаде.

По результатам осеннего обострения карабахского конфликта в 2020 году на восточной границе Сюникской области Армении появились азербайджанские пограничные посты. Граница прошла по трассе Горис – Капан, часть жителей Армении вынуждена была покинуть свои дома. Азербайджан неоднократно заявлял, что проводит работы по определению границы, однако власти Армении настаивают, что сейчас определяются лишь зоны фактического контроля двух стран, а официально процесс демаркации может начаться только после установления дипломатических отношений.

Отрицательный ответ ОДКБ на обращение Армении является показателем того, что даже союзники Еревана не согласны с его позицией и обвинениями в адрес Баку, считает глава НПО «Военные офицеры» Тельман Абилов.

«На самом деле обвинения Армении о том, что Азербайджан оккупирует ее территории, абсолютно необоснованны. Азербайджанская армия не заняла ни одного села, деревни. Азербайджанские военные обустраивают границу по рубежам, которые были между Азербайджанской и Армянской ССР», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Тельман Абилов.

По его словам, выход из ситуации - в начале работы по делимитации границы. «Альтернативы переговорам нет. Если Армения начнет саботировать переговорный процесс и прибегать к силовым путям, то Азербайджан ответит адекватно», - сказал Абилов.

Вместе с тем он указал, что у Азербайджана нет намерений вторгаться на территорию Армении. «Азербайджан не имеет территориальных претензий к Армении. Это военные Армении все еще находятся на международно признанных территориях Азербайджана. Армения еще не вывела полностью войска из Нагорного Карабаха и из той его части, что находится в зоне ответственности российских миротворцев», - отметил Абилов.

Член Азербайджанского общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы считает, что Армения, в очередной раз апеллируя к ОДКБ, пытается выпячивать вопрос о границе с целью уклонения от переговоров по подписанию большого мирного соглашения.

«Армения стремится уклоняться от переговоров, пытается заморозить ситуацию на нынешней точке, чтобы избежать мирного договора, который неминуемо будет обязывать ее признать Нагорный Карабах в составе Азербайджана», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Тогрул Джуварлы.

Кроме того, на его взгляд, Армения апеллирует к ОДКБ, заведомо зная ее позицию по данному вопросу, и которая ранее озвучивалась: организация не желает вмешиваться в пограничные споры между двумя соседями. «Страны ОДКБ - еще и члены СНГ, в котором участвует и Азербайджан, и Армения. В ОДКБ есть страны, у которых тесные отношения с Азербайджаном, такие как Белоруссия, Казахстан. Да и Россия как посредник также выступает в нейтральной роли. Все это в Ереване прекрасно понимают. Но, видимо, правительство Пашиняна хочет такими путями посылать месседж обществу, что ОДКБ, и ее главный участник - Россия - безразличны к Армении, и обосновать политику ускоренной интеграции на Запад в расчете на увеличение его финансовой и экономической помощи», - подчеркнул Джуварлы.

Эксперт вместе с тем отметил, что ситуация на границе не пойдет по сценарию нарастания напряженности, которая перерастет в военный конфликт. «Азербайджану это не нужно, поскольку для Баку сейчас главное - закрепить итоги войны в дипломатической плоскости, ускоренно восстанавливать освобожденные территории. Вместе с тем, если Армения начнет серьезные военные приготовления на границе с расчетом на военный реванш, то Баку не будет просто созерцать это», - добавил Джуварлы. На его взгляд, потенциал мирного урегулирования спорных вопросов все еще есть, и основой для этого является совместное заявление лидеров Азербайджана, Армении и России. «Москва, будучи посредником и модератором процесса, заинтересована в достижении устойчивого мира на согласованных в декларации принципах. Если процесс застопорится, то к нему активно подключатся и другие международные игроки – США и ЕС», отметил эксперт.

Армянские аналитики заявление ОДКБ по ситуации на границе связали с позицией России по этому вопросу

Заявление генсека ОДКБ, по мнению директора Института Кавказа, политолога Александра Искандаряна – это ответ на те дискурсы, которые ведутся из Армении, причем, это политическая позиция России, а не в целом организации.

«Политическая позиция России довольна ясна. Россия хочет в каком-то достаточно медленном для Армении режиме, но стабилизировать ситуацию на границе с Азербайджаном», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Александр Искандарян.

По его словам, сейчас ведутся переговоры по постепенному размещению российских военных на границе для того, чтобы крупных эксцессов не происходило. России нужно, чтобы не было большой войны, и, судя по всему, ее не будет, уверен эксперт. «А где и на каком участке какая сторона будет контролировать, Россию интересует очень мало. Поэтому попытки привлечь ОДКБ на сторону Армении для отстаивания ее интересов, изначально обречены были на неудачу. У ОДКБ нет такой задачи, и это явное политическое решение, а не какая-то случайность, и с российской позиции оно вполне рациональное», - пояснил Александр Искандарян.

Тем не менее, он считает, что какие-то локальные инциденты на границе всегда будут. А будут ли армянские вооруженные силы отвечать, будет зависеть от масштабности этих эксцессов. «Дело не в том, что армянские военнослужащие не могут ответить, а в том, какое развитие это может получить», - добавил Александр Искандарян. Власти Армении, по мнению политолога, скорее всего, будут работать с русскими, чтобы безопасность на линии соприкосновения каким-то образом стабилизировать. «Но какая это будет линия соприкосновения, что смогут азербайджанцы себе взять, какова будет судьба анклавов и т.д. – это все вопросы переговоров, которые, в принципе, ведутся», - отметил Александр Искандарян.

Позицию ОДКБ касательно вторжения азербайджанских вооруженных сил на территорию Армении нужно воспринимать не как позицию организации, а как позицию самой России, согласился военный эксперт из Еревана, который поделился своим мнением на условиях анонимности. По его словам, нужно учитывать, что интересы России в данном случае никак не совпадают с интересами Армении.

«В данном случае России выгоднее действовать в угоду Турции и Азербайджану, чем в интересах Армении, и это продолжение политики карабахской войны. И то, что ОДКБ так затянула с ожидаемым ответом, говорит о том, что они ждали от Армении каких-то еще уступок, которые, скорее всего, остались за кулисами», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» эксперт, добавив, что эта ситуация «еще больше развязывает Азербайджану руки».

В дальнейшем, по его мнению, в случае каких-то новых инцидентов на границе Армении уже нет смысла обращаться в ОДКБ, этот ресурс полностью исчерпан. А инциденты, по его словам, могут быть разные: от новых вторжений на территорию Армении до захвата в плен людей, перестрелок и угона скота. И эти случаи, скорее всего, участятся, причем не только в Гегаркуникской и Сюникской областях Армении, но и на границе с Нахичеванью, с учетом того, что именно в этом направлении Азербайджан провел последние военные учения.

28 июня Минобороны Азербайджана заявило, что накануне вечером армянские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат близ села Гаралар в Товузском районе, пострадавших нет. Эти сведения Минобороны Армении назвало не соответствующими действительности. 27 июня Азербайджан заявил об обстреле военными Армении позиций азербайджанской армии в Кельбаджарском районе. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщило, что азербайджанские военные вели беспорядочный огонь на приграничном участке в направлении Гегаркуника. В тот же день армянская сторона обвинила военнослужащих Азербайджана в попытке помешать сельхозработам сельчан в Сюникской области. 24 июня азербайджанская сторона заявила об обстреле позиций армянскими военными в направлении Товузского района. Военное ведомство Армении назвало это сообщение дезинформацией.

Эксперт считает, что такое положение дел, с другой стороны, может привести к более адекватной реакции Армении, и тут уже может увеличиться вероятность именно военного вмешательства с непредсказуемыми последствиями, несмотря на разные факторы. «Влияние внешних сил на Армению всегда было, даже в карабахскую войну в 90-х. И тогда армянам не позволяли воевать, но у нас была воля, и тем же внешним силам приходилось с ней считаться», - отметил эксперт.

«Ничего исключать нельзя, но, опять же, все будет зависеть от результатов встречи Путина – Пашиняна в Москве. Думаю, что власти Армении попытаются максимально избежать серьезных столкновений», - добавил он. Произошедшие по сей день инциденты на границе эксперт считает «более чем серьезными», и, если Россией, в том числе в лице ОДКБ, дается другая оценка, значит, ей от Армении что-то нужно, и подобная ситуация на границе ей на руку, уверен эксперт. Властям Армении, по его мнению, было бы правильнее начать процесс выхода из ОДКБ и оставаться в двухстороннем союзничестве с Россией.

Эксперт Центра Орбели Тарон Ованнисян, побывавший на границе Армении от Сотка до Черного озера, не согласен с оценкой ситуации ОДКБ.

«На указанном участке – от Сотка до Черного озера – по меньшей мере, на суверенной территории Армении площадью 70-80 квадратных километров разместились азербайджанские войска. В отдельных местах азербайджанцы вторглись на территорию Армении вглубь на 3-4 километра», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

К процессу демаркации и делимитации границы подобное поведение Азербайджана, по словам Ованнисяна, не имеет никакого отношения. «С такой логикой в мире образовался бы хаос. Там, где не произведена демаркация границ, страны вторгались бы на территорию друг друга. Международные нормы действуют по-другому, и существует множество норм, которые все это регулируют», - отметил эксперт. Следовательно, по его словам, ОДКБ нужно признать, что «Азербайджан нарушил границы Армении, фактически, оккупировал большие территории РА, и это нужно рассматривать как агрессию в отношении Армении, независимо от наличия активных боевых действий при этом». Соответственно, по словам эксперта, ситуация на армянской границе полностью подпадает под положения ОДКБ.

Решения ОДКБ, по мнению Ованнисяна, имеют серьезные политические составляющие, с чем и было связано заявление этой организации. Основательных решений по ситуации на границе, по мнению эксперта, не предвидится, учитывая как баланс сил, так и позицию Турции и Азербайджана. Это может быть только замораживание проблемы посредством размещения вдоль этой границы российских войск, указал эксперт.

Но при этом он не исключает и силовое решение проблемы, учитывая изменчивые составляющие самой конфликтной ситуации. «Риски всегда есть, потому что никто не может дать гарантии длительного пребывания русских на границе, и никто не может знать, насколько плотно русские будут стоять на границе, а для плотного размещения на этом участке необходимо 3-5-тысячное войско. И никто не знает, как будет действовать Россия уже на границе Армении в случае провокаций с азербайджанской стороны», - отметил Тарон Ованнисян.

Он добавил, что в случае, если Россия закроет на провокации Азербайджана глаза, это сильно скажется на ее репутации - значит, она не может эффективно исполнить взятые на себя обязательства. Тем не менее, отметил эксперт, Азербайджан не собирается выводить войска с территории Армении, на него не действуют международные заявления, которые не являются рычагом давления. И это точка отсчета, от которой надо исходить, причем, уже с учетом того, что и ОДКБ не действует.

Сами армянские власти, по мнению Ованнисяна, на данном этапе будут избегать силового решения вопроса с учетом баланса сил и политических составляющих проблемы. Но это может продлиться до тех пор, пока сам Азербайджан не пойдет на какие-то новые силовые действия. И, поскольку политические механизмы решения проблемы отсутствуют, остается использовать механизм военного союзничества с Россией, к чему ведут Армению, или международными структурами без политического компонента, например, ОБСЕ. «Россия заинтересована в стабильности хрупкого мира, но, опять же, с точки зрения ее масштаба. А ее масштаб – это, когда вторжение азербайджанских войск на территорию Армении расценивается как приграничный инцидент. В случае объективной оценки агрессии Азербайджана Россия не сможет показать эту стабильность, а ей [на данном этапе] это не нужно», - отметил Ованнисян.

Материалы о ходе пограничного конфликта между Арменией и Азербайджаном "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Ереван и Баку делят границы".