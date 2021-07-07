07 июля 2021, 08:49

Число раненных армянских солдат на границе с Азербайджаном возросло до двух

Два армянских солдата получили ранения 6 июля во время перестрелки с азербайджанскими военнослужащими, сообщил глава Совбеза Армении Армен Григорян.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 июля армянская сторона информировала о перестрелке на границе с Азербайджаном, в результате которой был ранен один армянский солдат. По данным представителя Генштаба Армении ранения также получили двое азербайджанских военнослужащих. Минобороны Азербайджана опровергло информацию об инциденте.

Во время перестрелки на границе Армении и Азербайджана ранения получили два армянских солдата, сообщил Секретарь Совбеза страны Армен Григорян. "У нас есть двое раненых", – привело вечером 6 июля его слова ИА "Новости Армения".

Григорян связал инцидент на армяно-азербайджанской границе с "некоторыми заявлениями, прозвучавшими из ОДКБ", передало сегодня РИА "Новости". "Наша основная озабоченность в связи с интервью господина [Станислава] Зася [генсека ОДКБ, – Прим. "Кавказского узла"] была вызвана опасением, что неконструктивные заявления могут иметь негативные последствия для процесса мирного урегулирования", – привело агентство слова Секретаря Совбеза Армении.

Ситуация на границе с Азербайджаном нестабильная, прилагаются усилия для исключения таких инцидентов, добавил он.

3 июля Станислав Зась назвал конфликт на границе Армении и Азербайджана "пограничным инцидентом", который не подпадает под положения устава ОДКБ о коллективной обороне, передало в тот же день ИА "Арменпресс". "Надо понимать, что потенциал ОДКБ задействуется только в случае агрессии, нападения [на одну из стран-членов]. Здесь же мы имеем дело, по сути, с пограничным инцидентом. Слава богу, жертв там нет, стрельбы там нет. Это пограничный инцидент, его надо решать, и мы за то, чтобы решать его мирным путем", – привело агенство слова Генсека ОДКБ.

Конфликт на армяно-азербайджанской границе обострился с середины мая. Армения утверждает, что азербайджанские военные с 13 мая находятся на территории Сюникской и Гегаркуникской областей. Власти Азербайджана настаивают, что пограничники лишь меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов. Жители приграничных общин Гегаркуникской области Армении отметили, что близость азербайджанских войск и отсутствие гарантий безопасности не позволяют обработать и засеять поля, пасти скот на пастбищах.

Новости о ходе пограничного конфликта между Арменией и Азербайджаном "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ереван и Баку делят границы".

Примечание:

"Генпрокуратура Армении занялась расследованием угроз журналисту на границе с Азербайджаном", "Аналитики сочли минимальным влияние Еревана на вопрос о границе с Азербайджаном", "Армения сделала ставку на размещение миротворцев в Гегаркуникской области".

Автор: "Кавказский узел"

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