Здание Минобороны Азербайджана. Фото пресс-службы Азербайджана

28 июня 2021, 08:02

Азербайджан обвинил Армению в обстреле на границе

Армянские военные вечером 27 июня обстреляли позиции азербайджанских солдат близ села Гаралар в Товузском районе, пострадавших нет, заявило Минобороны Азербайджана.

Оборонное ведомство Азербайджана уточнило, что армянские военные открыли огонь по позициям азербайджанских военнослужащих около 20.40 по местному времени (19.40 мск).

Потерь и раненых среди военных Азербайджана нет, уточнило министерство. "Подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных близ села Колагир Бердского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении села Гаралар Товузского района", – сообщило вечером 27 июня на своем сайте Минобороны Азербайджана.

На вечер 27 июня ситуация стабилизировалась, следует из информации ведомства. На 07.35 мск 28 июня на сайте Минобороны Армении нет информации относительно заявления оборонного ведомства Азербайджана об обстреле на границе.

Напомним, что Армения и Азербайджан систематически обмениваются обвинениями в обстрелах. Так, 24 июня азербайджанская сторона заявила об обстреле позиций армянскими военными в направлении Товузского района. Военное ведомство Армении назвало это сообщение дезинформацией. 27 июня Азербайджан вновь заявил об обстреле военными Армении позиций азербайджанской армии в Кельбаджарском районе. Армянское Минобороны, в свою очередь, сообщило, что азербайджанские военные вели беспорядочный огонь на приграничном участке в направлении Гегаркуника. В тот же день армянская сторона обвинила военнослужащих Азербайджана в попытке помешать сельхозработам сельчан в Сюникской области.

Конфликт на армяно-азербайджанской границе обострился с середины мая. Армения утверждает, что азербайджанские военные с 13 мая находятся на территории Сюникской и Гегаркуникской областей. Власти Азербайджана настаивают, что пограничники лишь меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов. Жители приграничных общин Гегаркуникской области Армении отметили, что близость азербайджанских войск и отсутствие гарантий безопасности не позволяют обработать и засеять поля, пасти скот на пастбищах.

Новости о ходе пограничного конфликта между Арменией и Азербайджаном "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ереван и Баку делят границы".

Примечание:

"Аналитики указали на политический аспект конфликта на границе Армении и Азербайджана", "Азербайджан обвинил Армению в ранении солдата", "Реакция России и ОДКБ на приграничный конфликт вызвала критику в Армении".

Автор: "Кавказский узел"

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