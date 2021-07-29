Армянский солдат ранен на границе с Азербайджаном

29 июля 2021, 09:27

Военнослужащий получил ранение сегодня при перестрелке с азербайджанскими военными в Гегаркуникской области, сообщило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", 28 июля при посредничестве России Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня на границе. Однако 29 июля стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. По данным Азербайджана, армянские солдаты в ночь на 29 июля обстреляли, в том числе из гранатометов, азербайджанские позиции в Кельбаджарском районе (армянское название Кельбаджара – Карвачар. – Прим. "Кавказского узла"). В свою очередь, Армения обвинила азербайджанских военных в ночной стрельбе в направлении Гегаркуника.

На участке границы в направлении Гегаркуника регулярно происходят вооруженные инциденты. Так, 26 июля из-за стрельбы были эвакуированы работники Соткского рудника. Подробнее о том, каковы позиции сторон и что говорят советские карты, указано в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

В результате обстрела азербайджанскими вооруженными силами армянских позиций в Гегаркуникской области ранен один армянский солдат, сообщил сегодня сотрудник Минобороны страны. По его словам, азербайджанские военные открыли огонь 29 июля около 08.40 (07.40 мск).

В результате между солдатами Армении и Азербайджана произошла непродолжительная перестрелка. "После ответных действий армянских подразделений, противник прекратил стрельбу", – сказал сотрудник Минобороны Армении корреспонденту "Кавказского узла". На 09.30 (08.30 мск) на этом участке армяно-азербайджанской границы ситуация спокойная, добавил он.

Конфликт на армяно-азербайджанской границе возник в середине мая. Ереван утверждает, что азербайджанские военные проникли на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей и закрепились там. Баку настаивает, что пограничники лишь меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов. Жители приграничных общин Армении неоднократно жаловались на то, что близость азербайджанских войск и отсутствие гарантий безопасности не позволяют обработать и засеять поля, пасти скот на пастбищах.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".