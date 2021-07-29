Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстрелах

29 июля 2021, 07:52

Позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе были обстреляны сегодня ночью с армянской стороны, в том числе из гранатометов, сообщило Минобороны Азербайджана. Оборонное ведомство Армении обвинило азербайджанских военных в ночной стрельбе в направлении Гегаркуника.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 июля стало известно, что при посредничестве России Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня на границе.

На этом участке границы регулярно происходят вооруженные инциденты. Так, 26 июля из-за стрельбы были эвакуированы работники Соткского рудника. Подробнее о том, каковы позиции сторон и что говорят советские карты, указано в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

По данным азербайджанской стороны, армянские военные нарушили соглашение о прекращении огня и с 02.45 до 03.40 (01.45 – 02.40 мск) 29 июля с позиций в направлении села Йухары Шорджа Басаркечарского района (Гегаркуникская область, – Прим. "Кавказского узла") обстреляли из автоматов и гранатометов позиции азербайджанских военных направлении села Зейлик Кельбаджарского района (армянское название Кельбаджара – Карвачар, – Прим. "Кавказского узла").

Также армянские солдаты использовали 10-12 ручных гранат Ф-1, заявило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. При этом в информации нет данных о пострадавших.

В свою очередь Минобороны Армении подчеркнуло, что 29 июля около 3 часов ночи (02.00 мск) азербайджанские военных, нарушив соглашение о прекращении огня, открыли огонь по позициям армянских солдат на участке Гегаркуник армяно-азербайджанской границы в направлении Карвачара.

"По состоянию на 07.00 [06.00 мск] ситуация спокойная, стрельбы нет", – уточнило оборонное ведомство Армении.

Напомним, что конфликт на армяно-азербайджанской границе возник в середине мая. Ереван утверждает, что азербайджанские военные проникли на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей и закрепились там. Баку настаивает, что пограничники лишь меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов. Жители приграничных общин Армении неоднократно жаловались на то, что близость азербайджанских войск и отсутствие гарантий безопасности не позволяют обработать и засеять поля, пасти скот на пастбищах.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".