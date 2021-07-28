Солдат армянской армии. Фото: Artem Mikryukov / Reuters

28 июля 2021, 12:12

Азербайджан обвинил Армению в нарушении перемирия

При посредничестве России заключена договоренность о прекращении огня на границе, но Армения нарушает перемирие, заявило Минобороны Азербайджана. Перемирие соблюдается, настаивает армянское военное ведомство.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью, по данным Минобороны Армении, азербайджанские военные перешли в наступление участке границы от Сотка до села Верин Шоржа, там начались локальные бои. О потерях сообщили обе стороны. Армения сообщила о трех убитых и двух раненых своих солдатах, а Азербайджан - о ранении двух военнослужащих. Омбудсмен Армении заявил об обстрелах сел Верин Шоржа и Саратехи Гегаркуникской области.

По мнению армянского военного ведомства, наступление связано со стремлением Азербайджана укрепить позиции перед переговорами между сторонами конфликта в Москве.

Азербайджан поддержал инициативу российской стороны о прекращении огня с 10.00 часов (09.00 мск), однако Армения нарушила перемирие, заявило азербайджанское министерство обороны. "Армянская сторона продолжает нагнетать обстановку и подвергать обстрелу наши позиции, дополнительно применяя танки и 120-миллиметровые минометы”, - перевел корреспондент "Кавказского узла" заявление Минобороны Азербайджана.

При этом армянское военное ведомство настаивает, что перемирие "в основном соблюдается", процитировал пресс-службу Минобороны "Sputnik-Армения".

Министерство обороны Армении подтвердило, что приняло предложение российской стороны прекратить огонь с 09.00 мск. “В ходе боевых действий <...> стороны применили стрелковое оружие и минометы. <...> подразделения Вооруженных сил Армении открыли минометный огонь в ответ на применение противником минометов. Изменений на линии соприкосновения не произошло, пограничная ситуация находится под контролем подразделений ВС Республики Армения”, - привел сообщение армянского военного ведомства "Арменпресс".

В ночь на 28 июля с армянской стороны погибли старший лейтенант Айк Геворгян и рядовые Корюн Арутюнян и Давид Кочарян, привели информацию министерства обороны "Новости Армении".

Один из армянских солдат пропал без вести, сообщил губернатор Гегаркуникской области Гнел Саносян. "Обстановка продолжает оставаться напряженной от Сотка до озер в направлении Верин Шоржа. Стрельба велась почти по всем новым рубежам региона, которые образовались после войны", - процитировала Саносяна радиостанция "Свобода".

На этом участке границы регулярно происходят вооруженные инциденты. Так, 26 июля из-за стрельбы были эвакуированы работники Соткского рудника. Подробнее о том, каковы позиции сторон и что говорят советские карты, указано в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Конфликт на армяно-азербайджанской границе возник в середине мая. Ереван утверждает, что азербайджанские военные проникли на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей и закрепились там. Баку настаивает, что пограничники лишь меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов. Жители приграничных общин Армении неоднократно жаловались на то, что близость азербайджанских войск и отсутствие гарантий безопасности не позволяют обработать и засеять поля, пасти скот на пастбищах.

Вопрос о границе на участке, к которому подступают территории Сюникской и Гегаркуникской областей Армении, возник по итогам обострения карабахского конфликта осенью 2020 года. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика по итогам боев утратила контроль над двумя третями территории, и азербайджанские пограничники заняли новые рубежи. И Армения, и Азербайджан заявляли о готовности к переговорам о делимитации границы, однако они так и не начались. Подробнее об осеннем обострении карабахского конфликта, которое и армянская, и азербайджанская сторона считают полноценной войной, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана  на странице "Ереван и Баку делят границы".

Примечание:

"Азербайджанские военные вернули заблудившегося карабахского сельчанина", "Минобороны Армении сообщило о новой перестрелке на границе с Азербайджаном", "Азербайджан обвинил Армению в снайперских обстрелах".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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