Солдат армянской армии. Фото пресс-службы МО Армении

28 июля 2021, 08:35

Два армянских солдата ранены в перестрелке на границе с Азербайджаном

В продолжительной перестрелке на границе с Азербайджаном сегодня получили ранения по меньшей мере двое армянских военных, сообщило Минобороны Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", по данным Минобороны Армении на северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы идут локальные бои. О перестрелке на границе с Арменией также сегодня сообщил и Азербайджан. В результате обстрела ранены два солдата, заявило Минобороны страны.

В результате локальных боев на границе Армении и Азербайджана по состоянию на 07.30 (06.30 мск) получили ранения двое армянских военных, информация относительно ранения еще пятерых уточняется, информировало сегодня на своем сайте Минобороны Армении, перевод сообщения которого выполнен "Кавказским узлом".

Боевые действия на границе Арменией и Азербайджана идут на участке от населенного пункта Сотк до села Верин Шоржа, добавило ведомства. "Развернулись боевые действия, ведется интенсивная перестрелка", – сказано в сообщении. Также по данным ведомства, азербайджанские военные начали наступление из попытки продвинуть свои позиции в преддверии переговоров в Москве.

Осенью 2020 года велись полномасштабные бои в Нагорном Карабахе, по итогам которых часть территории Нагорного Карабаха перешла под контроль Азербайджана. Подробнее об этом обострении конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Следствием изменения расстановки сил в регионе стал пограничный армяно-азербайджанский конфликт, который продолжается с середины мая.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана  на странице "Ереван и Баку делят границы".

Примечание:

"Прокуратура Азербайджана насчитала 30 погибших от взрыва мин после осенней войны", "Азербайджанские военные вернули заблудившегося карабахского сельчанина", "Состояние раненого армянского солдата улучшилось".

Автор: "Кавказский узел"

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