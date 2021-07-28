Два армянских солдата ранены в перестрелке на границе с Азербайджаном

28 июля 2021, 08:35

В продолжительной перестрелке на границе с Азербайджаном сегодня получили ранения по меньшей мере двое армянских военных, сообщило Минобороны Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", по данным Минобороны Армении на северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы идут локальные бои. О перестрелке на границе с Арменией также сегодня сообщил и Азербайджан. В результате обстрела ранены два солдата, заявило Минобороны страны.

В результате локальных боев на границе Армении и Азербайджана по состоянию на 07.30 (06.30 мск) получили ранения двое армянских военных, информация относительно ранения еще пятерых уточняется, информировало сегодня на своем сайте Минобороны Армении, перевод сообщения которого выполнен "Кавказским узлом".

Боевые действия на границе Арменией и Азербайджана идут на участке от населенного пункта Сотк до села Верин Шоржа, добавило ведомства. "Развернулись боевые действия, ведется интенсивная перестрелка", – сказано в сообщении. Также по данным ведомства, азербайджанские военные начали наступление из попытки продвинуть свои позиции в преддверии переговоров в Москве.