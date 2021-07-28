Минобороны Армении сообщило о перестрелке на границе с Азербайджаном

28 июля 2021, 07:44

На северо-восточном направлении границы с Азербайджаном идет перестрелка, среди солдат есть потери, сообщило Минобороны Армении, не уточнив число жертв.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 июля Минобороны Азербайджана обвинило Армению в ранении двух солдат в результате обстрела азербайджанских позиций в Кельбаджарском районе.

Азербайджанские военные 28 июля около 03.40 (02.40 мск) атаковали армянские позиции, расположенные в северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы, сообщило сегодня Минобороны Армении. "Произошли локальные бои, которые по состоянию на 07.00 (06.00 мск) продолжаются. По предварительной информации, в результате боевых действий с обеих сторон есть потери", – сказано в информации, перевод которой выполнен "Кавказским узлом".

При этом ведомство не уточнило число жертв и раненных, а также не привело иных подробностей. По данным сервиса "Яндекс. Карты", на северо-востоке армяно-азербайджанской границы Тавушская область Армении граничит с Газахским, Гедабекским, Агстафинским и Товузским районами Азербайджана.

Напомним, что Минобороны Армении также периодически сообщает и о вооруженных инцидентах в Гегаркуникской области, которая расположена рядом с Тавушской областью и тоже граничит с Азербайджаном. Так, 27 мая армянская сторона заявила о взятии в плен шести солдат азербайджанскими военными в Гегаркуникской области, а 20 июля Армения обвинила Азербайджан в обстреле позиций армянских солдат близ села Кут.

Осенью 2020 года велись полномасштабные бои в Нагорном Карабахе, по итогам которых часть территории Нагорного Карабаха перешла под контроль Азербайджана. Подробнее об этом обострении конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Следствием изменения расстановки сил в регионе стал пограничный армяно-азербайджанский конфликт, который продолжается с середины мая.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".