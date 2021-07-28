28 июля 2021, 05:38

Азербайджан обвинил Армению в ранении двух солдат

Позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе были обстреляны со стороны Армении, в результате получили ранения военнослужащие Алиев Садиг Низами оглу и Имранлы Имран Дильгам оглу, их жизням ничего не угрожает, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", азербайджанская сторона 25 и 26 июля июля обвинила Армению в обстрелах своих позиций в Кельбаджарском районе (армянское название Кельбаджара – Карвачар), перешедшем осенью 2020 года под контроль Азербайджана. В свою очередь Минобороны Армении заявило, что армянские солдаты 26 июля были обстреляны военными Азербайджана в Гегаркуникской и Араратской областях. Вечером 27 июля Азербайджан вновь сообщил об обстрелах позиций в приграничном Кельбаджарском районе вооруженными силами Армении.

В результате обстрелов армянскими военными позиций азербайджанской армии в Кельбаджарском районе получили ранения двое военных, сообщило Минобороны Азербайджана. "В результате обстрела ранены двое военнослужащих азербайджанской армии – Алиев Садиг Низами оглу и Имранлы Имран Дильгам оглу. Раненным была немедленно оказана первая медицинская помощь. Жизни наших военнослужащих ничего не угрожает", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

По данным министерства, стрельба ведется из стрелкового оружия и гранатометов с 00.50 (23.50 мск 27 июля) с позиций, расположенных в Басаркечарском районе Армении. К 05.30 мск 28 июля на сайте оборонного ведомства Армении нет информации относительно заявления Минобороны Азербайджана о ранении двух военных.

Осенью 2020 года велись полномасштабные бои в Нагорном Карабахе, по итогам которых часть территории Нагорного Карабаха перешла под контроль Азербайджана. Подробнее об этом обострении конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Следствием изменения расстановки сил в регионе стал пограничный армяно-азербайджанский конфликт, который продолжается с середины мая.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана  на странице "Ереван и Баку делят границы".

Примечание:

"Прокуратура Азербайджана насчитала 30 погибших от взрыва мин после осенней войны", "Азербайджанские военные вернули заблудившегося карабахского сельчанина", "Состояние раненого армянского солдата улучшилось".

Автор: "Кавказский узел"

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