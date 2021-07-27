Азербайджан обвинил Армению в обстреле позиций

27 июля 2021, 18:35

Позиции азербайджанской армии в приграничном Кельбаджарском районе подверглись обстрелу со стороны вооруженных сил Армении, потерь нет, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 26 июля, а также вечером 25 июля Азербайджан обвинил Армению в стрельбе из снайперских винтовок, автоматов и гранатометов по позициям азербайджанских военных в Кельбаджарском районе (армянское название Кельбаджара – Карвачар), перешедшем осенью 2020 года под контроль Азербайджана. Армянские военные 26 июля были обстреляны с азербайджанской стороны в Гегаркуникской и Араратской областях и открыли ответный огонь, сообщило Минобороны Армении.

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций на границе с Арменией. "27 июля в 16:00 (15:00 мск) подразделения армянских вооруженных сил с позиций, расположенных на территории сел Йухары Шорджа и Зеркенд Басаркечарского района (армянское название Басаркечара - Варденис), из снайперских винтовок, автоматов и пулеметов подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на территории сел Зейлик и Йухары Айрым Кельбаджарского района", - сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Азербайджанские военные открыли ответный огонь, потерь среди личного состава армии нет, говорится в пресс-релизе ведомства.

На 18:05 мск на сайте Минобороны Армении нет комментариев относительно заявления Азербайджана об обстрелах их позиций в Кельбаджарском районе.

Осенью 2020 года велись полномасштабные бои в Нагорном Карабахе, по итогам которых часть территории Нагорного Карабаха перешла под контроль Азербайджана. Подробнее об этом обострении конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Следствием изменения расстановки сил в регионе стал пограничный армяно-азербайджанский конфликт, который продолжается с середины мая.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".