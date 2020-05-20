Врач в защитном костюме. Фото: пресс-служба фонда «Вольное Дело» http://volnoe-delo.ru

20 мая 2020, 00:37

Правозащитники потребовали обеспечить средствами защиты сотрудников госпиталя в Нальчике

Медицинские работники из Нальчика, помогающие зараженным коронавирусом пациентам, сообщили о нехватке средств индивидуальной защиты. Правозащитный центр "Мемориал" обратился за разъяснениями в прокуратуру республики.

Как информировал "Кавказский узел", 18 мая Генпрокуратура России заявила, что медработники в некоторых регионах ЮФО и СКФО вопреки постановлению кабмина не получили стимулирующие надбавки за борьбу с коронавирусом. Ведомство потребовало провести проверки начислений и выплат денег врачам.

Правительство России постановлением №484 от 12 апреля утвердило правила доплат "медицинским и иным работникам, непосредственно работающим" с пациентами, у которых выявлен COVID-19. 15 мая сотрудники ряда медицинских учреждений, которые помогают зараженным CОVID-19 пациентам, начали получать обещанные доплаты.

Заявление о нехватке средств индивидуальной защиты поступило в Правозащитный центр "Мемориал" от сотрудников госпиталя в Нальчике. "Они обратились на условиях анонимности, так как боятся репрессий", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра 19 мая.  

Медработники утверждают, что не обеспечены многоразовыми защитными костюмами, поэтому вынуждены работать с пациентами, зараженными коронавирусом, "в изношенных одноразовых халатах". Также сотрудники госпиталя пожаловались на нехватку хлопчатобумажных комбинезонов и ленточных пластырей для фиксации ватных тампонов.

По словам заявителей, "руководство больницы делает всё возможное, но необходимые материалы так и не поступают".

Правозащитный центр "Мемориал" 15 мая направил обращение прокурору Кабардино-Балкарии, в котором просит проверить информацию, полученную правозащитниками от работников нальчикского госпиталя, и принять меры прокурорского реагирования. Обращение на имя Николая Хабарова опубликовано на сайте центра.

По данным оперативного штаба Кабардино-Балкарии, к 13 мая в госпитале №2 в Нальчике находились 193 пациента с коронавирусом, 16 из них в реанимации, а 8 - на аппаратах в ИВЛ в крайне тяжелом состоянии. К вечеру 19 мая в Кабардино-Балкарии выявлено 1886 случаев заражения COVID-19, 62 из которых за последние сутки. За период пандемии в республике излечился 461 человек, семь человек скончались, указано на правительственном сайте "Стопкоронавирус.рф". На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в течение суток обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. Динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, отслеживается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

По состоянию на 23.45 мск 19 мая на сайтах и страницах в социальных сетях Минздрава и прокуратуры Кабардино-Балкарии нет информации о нехватке средств индивидуальной защиты в госпитале Нальчика, из которого поступили анонимные жалобы.

В середине апреля "Кавказский узел" писал, что бизнесмены передали в медучреждения Кабардино-Балкарии тысячу противочумных костюмов, а также заключили контракт на закупку еще пяти тысяч костюмов. 

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования коронавирусом, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина размещена в материале "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Медработники из Нальчика заменили заболевших COVID-19 коллег", "Следователи заинтересовались сообщениями о недоплате медработникам в Кабардино-Балкарии", "50 медработников в Кабардино-Балкарии заразились коронавирусом".

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