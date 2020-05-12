Врачи в Кабардино-Балкарии. Фото: скриншот со страницы kbr.sledcom в Instagram https://www.instagram.com/p/CAF7g-OnQ5d/

12 мая 2020, 23:32

Следователи заинтересовались сообщениями о недоплате медработникам в Кабардино-Балкарии

Доследственная проверка будет проведена в связи с сообщениями в соцсетях о невыплатах медицинским сотрудникам, которые работают с коронавирусными пациентами, сообщил Следком Кабардино-Балкарии. Минздрав республики подтвердил, что в госпитале №1 Нальчика выплаты были произведены не в полном объеме.

Как писал "Кавказский узел", 10 мая Минздрав Кабардино-Балкарии пообещал провести проверку по поводу многочисленных жалоб сотрудников госпиталя №1 на то, что они не получают доплаты за борьбу с коронавирусом. Пользователи Instagram попросили проверить и другие медучреждения республики.

2 апреля для медперсонала, работающего в Кабардино-Балкарии с пациентами, зараженными коронавирусом, были установлены ежемесячные доплаты. Глава республики поручил правительству найти средства для того, чтобы врачи и специалисты с высшим немедицинским образованием дополнительно получали по 50 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал - по 30 тысяч рублей, младший и прочий медперсонал - по 25 тысяч рублей. Дополнительные выплаты предусмотрены и тем, кто не имеет непосредственного контакта с зараженными и их анализами - по 30, 25 и 20 тысяч рублей соответственно.

Следственные органы Кабардино-Балкарии проведут доследственную проверку сообщений о нарушениях при начислении доплат медицинским работникам, привлеченным к лечению пациентов с COVID-19, сообщил сегодня Следком республики.

"Следователями будет изучена бухгалтерская документация медицинских учреждений и дана правовая оценка действиям должностных лиц", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

На стимулирующие выплаты медработникам госпиталя №1 в Нальчике в марте-апреле было направлено около 22 миллионов рублей, но сотрудники центра пожаловались на нарушения, проинформировал сегодня Минздрав Кабардино-Балкарии на своем сайте. 

"Предварительный анализ начислений показал, что выплаты произведены не в полном объеме, так как месячный размер выплат устанавливается за фактически отработанное время с момента оказания медицинской помощи", - сказано в сообщении.

В ведомстве сообщили, что в госпитале "сейчас находятся 108 пациентов с COVID-19".

Как сообщалось, к вечеру 12 мая в Кабардино-Балкарии зафиксирован 1 401 случай заражения коронавирусом, причем 76 из них за последние сутки. Выздоровели 1 137 пациентов, жертвами инфекции в республике стали 3 человека. 

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". 

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Медработники из Нальчика заменили заболевших COVID-19 коллег", "Максимальное для СКФО число новых смертей от COVID-19 зафиксировано в Дагестане", "Врачи в Кабардино-Балкарии срочно переучиваются на реаниматологов". 

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