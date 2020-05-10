Жалобы на недоплаты медработникам в Кабардино-Балкарии привлекли внимание Минздрава

10 мая 2020, 15:55

Медработники в Кабардино-Балкарии жалуются, что не получают доплаты за борьбу с коронавирусом, сообщил сегодня Минздрав республики и пообещал проверку. Пользователи Instagram попросили проверить и другие медучреждения республики.

Как писал "Кавказский узел", 2 апреля для медперсонала, работающего в Кабардино-Балкарии с зараженными коронавирусом, были установлены ежемесячные доплаты.

Глава республики поручил правительству найти средства для того, чтобы врачи и специалисты с высшим немедицинским образованием дополнительно получали по 50 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал - по 30 тысяч рублей, младший и прочий медперсонал - по 25 тысяч рублей. Дополнительные выплаты предусмотрены и тем, кто не имеет непосредственного контакта с зараженными и их анализами - по 30, 25 и 20 тысяч рублей соответственно.

В госпитале № 1 будет проведена проверка начисления доплат медработникам, оказывающим медицинскую помощь пациентам с коронавирусом, сообщил сегодня Минздрав Кабардино-Балкарии на своей странице в Instagram.

"В связи с многочисленными жалобами со стороны медицинских работников относительно доплат за оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в первый рабочий день в госпитале N1 будет открыта проверка, по итогам которой будут приняты соответствующие меры", - говорится в сообщении.

Публикация набрала к 15.50 мск 2116 отметок "нравится", под ней размещено 479 комментариев. Авторы некоторых из них предложили провести проверки и в других медучреждениях Кабардино-Балкарии.

"Проверьте выплаты в Терском районе", - написала, в частности, zlayaaaa_13, уточнив в другом комментарии, что речь идет о Терской районной больнице. "Проверьте Терскую больницу!" – поддержала призыв mimi_zza_h. "Проверяйте и Лескенскую больницу, пожалуйста", - попросила ma_dia286.

Пользователь bbumer07 предложил участникам обсуждения обращаться в надзорное ведомство. "Люди, не верьте никому, пишите заявления в прокуратуру сразу. Только так можно чего-то добиться!" – написал он. "Сейчас проводится проверка, по итогам которой будут приняты соответствующие меры", - ответил на это сообщение представитель Минздрава Кабардино-Балкарии.

"Заодно пусть проверят уровень содержания там больных, то, чем их там кормят, и наличие медикаментов", - посоветовал muhameddygov. "Почему для выполнения закона нужна только проверка?" – посетовал пользователь с ником innaindenok.

Напомним, в Кабардино-Балкарии число случаев заражения выросло за сутки на 77 и сегодня достигло 1245.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Кабардино-Балкарии, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".