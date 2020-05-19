24% новых случаев коронавируса в СКФО зафиксированы в Дагестане

19 мая 2020, 13:54

93 из 379 подтвержденных за сутки заражений COVID-19 в Северо-Кавказском федеральном округе пришлись на Дагестан. Умерли от коронавируса еще десять пациентов в Северной Осетии, Дагестане, Ставропольском крае и Чечне.

"Кавказский узел" писал, что 18 мая число зараженных в регионах СКФО достигло 12 126, а число умерших - 129. Лидером по числу умерших оставалась Ингушетия. Больше всего смертей за сутки - две - было зафиксировано на Ставрополье. Дагестан лидировал по числу заражений с начала пандемии, их суточному приросту и числу активных больных. По числу зараженных на 100 тысяч населения худшей была ситуация в Северной Осетии.

На главной странице "Кавказского узла" раз в шесть часов обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. Динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, отслеживается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Семь жителей СКФО скончались от COVID-19 за сутки

За минувшие сутки скончались от коронавируса три жителя Ставрополья, число смертей в крае достигло 31. Еще три пациента, по данным республиканского Минздрава, умерли в Северной Осетии - теперь там 18 жертв COVID-19. В Чечне зафиксирована 11-я смерть от коронавируса.

В Дагестане за сутки скончались трое зараженных, общее число умерших от коронавируса достигло 32, сообщается на правительственном сайте "Стопкоронавирус". К 10.35 мск 19 мая в Кабардино-Балкарии - семь умерших, а в Карачаево-Черкесии - четыре. На сайте нет информации о 36-й смерти от коронавируса в Ингушетии, озвученной республиканским Минздравом 18 мая, и данных о трех новых смертях в Северной Осетии. В целом, по данным региональных и федеральных ведомств, число умерших в СКФО достигло 139.

Дагестан остался в пятерке субъектов РФ по числу заражений

Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы за сутки во всех семи регионах СКФО. Больше всего их по-прежнему в Дагестане – 93. В Северной Осетии число заражений за сутки выросло на 77, в Ставропольском крае – на 70, в Кабардино-Балкарии – на 62. В остальных регионах федерального округа суточный прирост зараженных заметно ниже: в Ингушетии их 46, в Чечне – 20, в Карачаево-Черкесии – 11. В целом за сутки число зараженных в СКФО выросло на 379, что на 12 больше, чем сутками ранее, следует из данных, опубликованных на сайте Роспотребнадзора. На Дагестан приходятся 24,5% новых заражений COVID-19.

Наибольшее число зараженных с начала пандемии также зафиксировано в Дагестане (3553). Это пятый показатель в целом по России. При этом другие регионы СКФО не входят и в десятку. В Северной Осетии 2242 случая заражения, в Кабардино-Балкарии – 1886, в Ингушетии – 1561, на Ставрополье – 1600, в Чечне – 986, а в Карачаево-Черкесии – 677. Таким образом, общее число случаев заражения COVID-19 в СКФО составляет 12 505. На Дагестан приходятся 28,8% всех заражений в федеральном округе.

При этом по уровню заболеваемости в СКФО лидирует Северная Осетия – там их 321,74 на каждые 100 тысяч населения. Этот показатель высок и в Ингушетии: 307,85. В Дагестане только 114,21 заражения на 100 тысяч человек, что близко к средней цифре по федеральному округу (125,92). Лучше всего ситуация на Ставрополье, где 57,07 случая заражения на 100 тысяч населения.

Согласно данным Росстата, к 1 января 2020 года самыми многонаселенными регионами СКФО были Дагестан и Ставрополье, там проживали 3,11 млн и 2,8 млн человек соответственно. Население Чечни - 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а Карачаево-Черкесии – 465 тысяч человек, сообщается на сайте Росстата.

Число болеющих коронавирусом в СКФО растет

В трех регионах СКФО выздоровело более половины заболевших: в Дагестане 1807 из 3553, в Чечне 612 из 986, высок процент выздоровевших и в Северной Осетии – 1105 из 2242 зараженных. Всего выздоровевших в СКФО 5156, за сутки выздоровели 119 человек.

Общее число болеющих коронавирусом в СКФО растет и достигло к сегодняшнему дню 7214. Больше всего активных больных в Дагестане – 1714, в Кабардино-Балкарии их 1418, в Ингушетии – 1127, в Северной Осетии – 1122, на Ставрополье – 1007. Положительная динамика зафиксирована только в двух регионах: Карачаево-Черкесии, где число болеющих снизилось за сутки с 469 до 463, и в Чечне, где это число изменилось с 374 на 363.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования коронавирусом, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина размещена в материале "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".