Коронавирус сократил число наблюдателей на выборах в Абхазии

21 марта 2020, 18:30

За президентскими выборами в Абхазии будут наблюдать три иностранные делегации, тогда как на предыдущих выборах число наблюдателей было в разы больше. Участковые комиссии будут обеспечены масками и антисептическими растворами в целях профилактики коронавируса, сообщили в ЦИК.

Как писал "Кавказский узел", выборы президента Абхазии состоятся 22 марта. ЦИК зарегистрировал трех кандидатов на пост главы государства: Аслана Бжанию, вице-премьера Адгура Ардзинбу и бывшего министра внутренних дел Леонида Дзапшбу. Подготовка к выборам проходит на фоне распространения коронавируса. С 14 марта граница между Абхазией и Грузией была закрыта полностью, исключение сделано лишь для сотрудников Ингур ГЭС. Жители Абхазии жалуются, что пограничники не пропускают их по возвращении из Грузии, объясняя запрет отсутствием экспресс-тестов для проверки на коронавирус. С 18 марта из-за угрозы распространения коронавируса был ограничен въезд в Россию из Абхазии. Закрытие границы создаст проблемы для встречи с родными, заявили граждане других стран, проживающие в Сочи.

В Абхазии на 21 марта не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19. В Грузии число подтвержденных заболеваний – 48. В России, по последним данным, 253 заболевших. О том, что представляет собой новый вирус, и как он распространяется на Кавказе, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Участковые комиссии будут обеспечены масками и антисептическими растворами

Сегодня на открытии пресс-центра ЦИК Абхазии глава Центризбиркома Тамаз Гогия рассказал о том, какие меры предпринимают для профилактики коронавируса на избирательных участках. Гогия заявил, что сухумский Дом моды в рамках госзаказа приступил к пошиву масок, которые планируют раздать членам всех избирательных комиссий.

"Главный санитарный врач Абхазии Елена Скорик предложила закупить индивидуальные ручки для каждого избирателя, это 130 тысяч ручек. Мы решили закупить антисептический раствор и обрабатывать ручки и все поверхности после каждого избирателя",- рассказал Гогия.

Он отметил, что заказано изготовление 1,5 тысячи многоразовых масок, которые можно стирать, всего в избирательных комиссиях 1400 членов, маски будут доставлять по мере их готовности. "Маски шьют каждый день, не все сразу, в первую очередь мы направим на самые крупные участки, где голосует больше всех человек",- рассказал Гогия.

По его словам, в ЦИК дежурят санврачи, которые раздают членам избирательных комиссий антисептический раствор и рекомендации по его использованию, о том, как защитить себя от коронавируса.

Среди средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса. Если вы здоровы, использовать маски в качестве меры профилактики не рекомендуется. Маска может дать ложное чувство безопасности, к тому же существует потенциальный риск заражения при ее неправильном использовании. Кроме того, их необходимо часто менять. Тем не менее, ваш лечащий врач может порекомендовать вам носить маску, если у вас появились симптомы COVID-19. В этом случае маска полезна как средство барьера и позволит предотвратить попадание вируса в воздух при кашле или чихании, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Врачи про коронавирус: что делать?". О мерах предосторожности в связи с коронавирусом, рассказывается в анимационном ролике, который подготовил «Кавказский узел» и разметил на своей странице в Instagram

Участки для голосования откроются 22 марта в 8.00 по московскому времени и закроются в 20 часов, сообщил Гогия. В два участка в Москве и Черкесске доставлены необходимые материалы, бюллетени для голосования, к выборам там все готово, заключил он.

Число международных наблюдателей за выборами сокращено в разы

За выборами в Абхазии будут наблюдать три иностранные делегации, сообщила сегодня руководитель пресс-службы ЦИК Абхазии Елена Лабахуа. Это сотрудники российского посольства в Абхазии в составе восьми человек, такое решение приняла администрация президента Абхазии, отметила Лабахуа, четыре человека - от Международной ассамблеи сообщества государств "За демократию и права народов", наблюдатели из Южной Осетии.

"Самая крупная делегация из Приднестровья - ее возглавляет посол Приднестровья в Абхазии. Более 20 наблюдателей будут следить за выборами",- отметила Лабахуа.

Выборы президента в этот раз пройдут без участия наблюдателей из Госдумы России. Так 18 марта решил Совет Думы, объяснив отказ распространением коронавируса. Из-за опасности распространения болезни ЦИК решил вообще не приглашать на участки наблюдателей из других государств. Россию будут представлять сотрудники посольства. Также в выборах примут участие трое наблюдателей из Южной Осетии - сотрудники администрации президента Южной Осетии и представитель республиканского Центризбиркома, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Главное о досрочных выборах президента Абхазии-2020".

Напомним, за голосованием на выборах 25 августа 2019 года следили, по данным ЦИК Абхазии, более 100 международных наблюдателей: из России, Южной Осетии, Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Нагорного Карабаха, Приднестровья и Белоруссии, а также представители Германии и Китая.

На выборах президента Абхазии 24 августа 2014 года в качестве международных наблюдателей работали около ста человек из 24 стран: 22 делегации от международных организаций, органов власти РФ, Республики Науру, Южной Осетии, Нагорного Карабаха, Приднестровской Молдавской Республики, общественных организаций России, Армении, Японии и др. Среди наблюдателей – граждане Италии, Бельгии, Люксембурга, Великобритании, Сан-Марино, Украины, Германии, Франции, Финляндии, Индии, Бразилии, Чехии, Болгарии, Литвы.

Голосование на президентских выборах в Абхазии было назначено на 22 марта 2020 года после того, как 13 января президент Рауль Хаджимба под давлением протестующих оставил этот пост. Хаджимба победил в ходе второго тура выборов, состоявшегося 8 сентября 2019 года. Второй тур был назначен после того, как по итогам голосования 25 августа 2019 года ни один из кандидатов в президенты Абхазии не набрал нужного для победы количества голосов. Наибольшее число голосов из девяти претендентов тогда набрали действовавший на тот момент президент Рауль Хаджимба и председатель партии "Амцахара" Алхас Квициния.

Наибольшей поддержкой перед президентскими выборами в Абхазии, назначенными на 22 марта, пользуются Ардзинба и Бжания, указали ранее журналисты Антон Кривенюк и Изида Чания. Результат выборов непредсказуем, возможен второй тур, считают политологи Вадим Муханов и Сергей Маркедонов.

Новости о протестах и политической ситуации в Абхазии "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кризис в Абхазии". Новости о распространении коронавируса собираются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".