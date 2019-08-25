Голосование на выборах президента началось в Абхазии

25 августа 2019, 08:43

Избирательные участки для голосования на президентских выборах открылись в Абхазии, сообщил Центризбирком.

Как писал "Кавказский узел", 152 участка были подготовлены в Абхазии для голосования на выборах президента. Два пункта для голосования планировалось также открыть в России - в Москве и Черкесске. 23 августа представитель ЦИК Абхазии заявила, что избирательный участок для граждан Абхазии в Турции будет открыт в Стамбуле, однако представитель Абхазии в Турции сообщил, что не успел организовать голосование. В Европарламенте отвергли информацию о поездке европейских наблюдателей в Абхазию.

Выборы президента Абхазии были назначены на 25 августа. На пост главы страны претендуют девять человек - действующий глава республики Рауль Хаджимба, председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния, депутат парламента Алмас Джапуа, предприниматель Астамур Какалия, бывший председатель Службы госбезопасности Астамур Тарба, бывший вице-премьер Шамиль Адзынба, бывший министр внутренних дел, председатель партии "Акзаара" Леонид Дзапшба, бывший замминистра иностранных дел Олег Аршба и бывший начальник школы милиции, преподаватель Абхазского госуниверситета Артур Анкваб.

В Абхазии с 08.00 мск началось голосование на выборах президента, оно продлится до 20.00 мск, передает сегодня "Спутник Абхазия".

Наблюдатели от каждого кандидата в президенты присутствуют на всех избирательных участках, передает со ссылкой на представителя Центризбиркома страны ТАСС. По словам сотрудника избирательной комиссии, в Абхазию прибыли более 100 международных наблюдателей, независимое наблюдение за процессом голосования осуществляет местная общественная организация "Народный контроль".

За ходом выборов следят наблюдатели из России, Южной Осетии, Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Нагорного Карабаха, Приднестровья и Белоруссии, а также представители Германии и Китая, сообщает "Апсныпресс".

"Правом голоса обладают более 118 тысяч избирателей", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Центризбиркома. По его словам, в Абхазии 35 округов, которые разбиты по районам: Гагрский район – с девятого по 13-й округ, Гудаутский район – с 14-го по 20-й округ, Сухумский район – с 21-го по 23-й округ, город Сухум – с первого по восьмой округ, Гулрыпшский район – с 24-го по 26-й округ, Очамчырский район – с 27-го по 32-й округ, Ткуарчалский район – с 33-го по 34-й округ, Галский район – 35-й округ. При этом каждый из округов разбит на участки. Сотрудник избирательной комиссии также добавил, что сегодня избирается и вице-президент.