Избирательные участки для граждан Абхазии организованы в Москве и Черкесске

24 августа 2019, 05:11

Граждане Абхазии смогут проголосовать на выборах президента страны на избирательных участках в Москве и Черкесске, сообщили в абхазском посольстве в России.

Как писал "Кавказский узел", 23 августа представитель ЦИК Абхазии заявила, что избирательный участок для граждан Абхазии в Турции будет открыт в Стамбуле. Представитель Абхазии в Турции сообщил, что не успел организовать голосование. В Европарламенте отвергли информацию о поездке европейских наблюдателей в Абхазию.

Выборы президента Абхазии назначены на 25 августа. За пост главы страны будут бороться девять человек, в том числе и действующий президент Рауль Хаджимба. 21 августа был обстрелян неизвестными предвыборный штаб Олега Аршбы в абхазском селе Мгудзырхуа. В штабе расценили инцидент как попытку запугать кандидата в президенты и его команду. В нападении на штаб Аршбы не стоит искать политическую подоплеку, так как у него не было конфликтов с нынешней властью, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" журналист и блогер.

Центральная избирательная комиссия приняла решение открыть в России избирательные участки в Москве и в Черкесске, сообщил 23 августа посол Абхазии в России Игорь Ахба. От каждого кандидата на участках смогут находиться до трех наблюдателей, пишет со ссылкой на дипломата ТАСС. В состав избирательной комиссии участка №4 в Москве входят 11 человек, это "люди самых разных политических предпочтений", приводит слова председателя участковой избирательной комиссии Беслана Кобахии агентство.

Участок в Москве расположен на улице Донской, помещение арендовано у российского МИД с 16 августа. На окне помещения, где будет проходить голосование, установлен плакат на русском и абхазском языках, внутри вывешена информация о кандидатах на пост главы республики, передает "Спутник Абхазия".

Граждане Абхазии, которые будут находиться в день выборов в Карачаево-Черкесии смогут проголосовать на избирательном участке №5 в Черкесске. Предполагается, что на участок придут более двух тысяч человек, среди которых граждане Абхазии, проживающие в Кабардино-Балкарии, Чечне и Северной Осетии и других регионах. Участки для голосования будут открыты в день выборов с 8:00 до 20:00 мск, сообщило со ссылкой на председателя избирательной участковой комиссии Заура Каблахова РИА "Карачаево-Черкесия".

Новости о президентских выборах в Абхазии "Кавказский узел" опубликовал на тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает". "Кавказский узел" подготовил справку "Главное о выборах президента Абхазии-2019", в которой можно ознакомиться с основными событиями предвыборной кампании в республике.