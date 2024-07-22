Кавказ за неделю: обзор главных событий с 15 по 21 июля

22 июля 2024, 09:10

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Протесты в Абхазии, атаки беспилотников в Ростовской области, преследование пацифистов и активистов на юге России, борьба с законом об иноагентах, официальные данные о погибших на Украине уроженцах юга России - об этих событиях читайте в подготовленном «Кавказским узлом« обзоре основных событий на Кавказе за неделю, с 15 по 21 июля 2024 года.

Протесты в Абхазии

17 июля депутаты на заседании комитета по экономической политике и реформам рекомендовали парламенту Абхазии рассмотреть законопроект о мерах по экономическому развитию восточной части Абхазии (Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов), являющийся модифицированной версией закона об апартаментах. Если этот проект закона будет принят, то будет построено около 30 тысяч апартаментов, и Абхазия будет заселена примерно 60 тысячами неабхазского населения, отметили 20 июля опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

20 июля в ряде населенных пунктов Абхазии прошли митинги против принятия законопроекта об иноагентах, в Сухуме к парламенту были стянуты значительные силы полиции. В митингах приняли участие представители оппозиции, передал телеграм-канал "Абхазия Центр". Митинги начались после того, как власти инициировали обсуждение законопроекта об иноагентах. Акции протеста в Сухуме начались 19 июля, протестующие провели ночь на 20 июля у парламента. Лидеры абхазский оппозиции 20 июля провели пресс-конференцию, посвященную акциям протеста против принятия закона об апартаментах, сообщила в своем телеграм-канале "Нужная газета".

В Абхазии существенная проблема с работой и оттоком населения в другие страны. Власти не стремятся развивать республику и вместо того, чтобы разрешать продажу недвижимости иностранцам, им следовало бы строить заводы и фабрики, заявили пользователи соцсетей, комментируя митинги жителей Абхазии против законопроекта об апартаментах.

Атаки беспилотников в Ростовской области

В ночь на 16 июля силами противовоздушной обороны в Ростовской области всего сбито девять беспилотников, заявили власти.

После начала спецоперации на Украине Ростовская область регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, в ночь на 9 июля силы противовоздушной обороны обезвредили в Ростовской области 21 беспилотник. 5 июля военные сбили в Ростовской области 10 беспилотников, запущенных со стороны Украины. В результате атаки возникли пожары в областном центре и Азовском районе.

А с 19 на 20 июля в Ростовской области силы ПВО перехватили и уничтожили 26 беспилотников, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. "В результате атаки пострадавших нет. К месту падения обломков БПЛА выехали аварийные службы", – написал он в своем телеграм-канале.

Преследование пацифистов и активистов на юге России

С 4 марта 2022 года в Кодексе об административных нарушениях России появилась статья 20.3.3, предусматривающая для граждан штраф за дискредитацию вооруженных сил. По этой статье привлекаются к ответственности, в том числе жители регионов Юга России, которые участвуют в пацифистских акциях, выступают с критикой в адрес военных и публикуют негативные комментарии в соцсетях. Повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Так суд приговорил Даниила Водолагина к пяти годам лишения свободы и постановил конфисковать его компьютер и телефон. Прокурор просил приговорить Водолагина к семи годам лишения свободы с запретом администрировать сайты в течение четырех лет, говорится в публикации. Согласно карточке дела на сайте Советского райсуда, заседание по делу Водолагина состоялось 15 июля в 14.00 мск.

Силовики сочли дискредитацией армии видео со стихом активистки с Кубани Марины Мелиховой, опубликованном на YouTube. Мелихова указала, что не публиковала ролик, так как в это время отбывала срок наказания в СИЗО, и что узнала об этом видео от полицейских, составивших протокол.

А Ахтубинский районный суд признал дискредитацией армии посты местного жителя Виктора Кабакова, касающиеся зарплат российских военных, принимающих участие в военной операции на Украине, и обеспеченности российских бойцов снаряжением и оружием. Как следует из постановления суда, Кабаков опубликовал в соцсети "Одноклассники" два поста по этому поводу. Вину он признал, однако заявил в суде, что не считал свои действия дискредитирующими армию. Суд учел, что Кабаков ранее не судим, пенсионер, и обязал его выплатить штраф в 30 тысяч рублей, указано постановлении, опубликованном на сайте суда.

Силовики провели обыск у родителей проживающего за рубежом лидера "Черкесского конгресса" Касе Кика. Он назвал несанкционированный обыск попыткой давления.

Год назад полиция составила протокол о дискредитации военных в отношении черкесского активиста Касе Кика, однако 9 июня 2023 года суд вернул материал в УВД из-за процессуальных нарушений. Дело вновь поступило в суд 7 июля 2023 года, но суд закрыл его, так как истек срок привлечения к административной ответственности. В июне 2022 года силовики задержали в Черкесске Касе Кика. Он заявил, что его подвергли пыткам и составили протокол о мелком хулиганстве. Суд назначил ему семь суток ареста, признав его виновным. В июне того же года он покинул Россию.

Борьба с законом об иноагентах

Саломе Зурабишвили подала в Конституционный суд Грузии иск, в котором потребовала отменить закон "О прозрачности иностранного влияния" поскольку, по мнению президента, он не соответствует Конституции страны, передал 15 июля на своем сайте телеканал "Рустави 2" со ссылкой на пресс-службу президента Грузии. Президента поддержала оппозиция, часть ее представителей заявила, что также готовит иск в Конституционный суд с требованием об отмене закона об иностранных агентах, отметил телеканал.

Объединение 121 общественных организаций и медиа вслед за президентом обратились в Конституционный суд Грузии с требованием отменить закон об иноагентах. Представители НПО также попросили суд приостановить действие закона на время рассмотрения дела. Авторы иска ссылаются на содержащееся в законе ограничение конституционного права граждан на свободу объединений и выражения мнения.

Общественные организации также анонсировали обращение в Европейский суд по правам человека в Страсбурге в связи с законом об иноагентах. Представители НПО отметили, что не планируют подчиняться требованиям закона, который обязывает общественные организации и медиа со 2 августа регистрироваться в Минюсте в качестве иностранных агентов.

18 июля Конституционный суд Грузии принял к рассмотрению иск Зурабишвили. Однако, при вынесении решения по иску Конституционный суд будет отталкиваться от позиции "Грузинской мечты" и потому его решение будет необъективным. Подобное уже произошло, когда партия потребовала от суда импичмента Зурабишвили за ее поездки в Европу, указали опрошенные "Кавказским узлом" грузинские политологи.

Данные о погибших на Украине уроженцах юга России

Александр Силицкий, Алексей Храмовских, Александр Кухтенков и Андрей Панченко убиты в боевых действиях, сообщил мэр Железноводска. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми там как минимум 457 бойцов из Ставропольского края. Всего власти и силовики на 23.00 мск 21 июля сообщили о гибели на Украине не менее 4 518 жителей юга России, в том числе 2 188 жителей СКФО и 2 330 – ЮФО.

«Кавказский узел» ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. В ряде регионов существует негласный запрет на публикацию таких данных.

В Дагестане озвучена гибель 952 человек, в Волгоградской области - 843, в Ростовской области – 511, в Краснодарском крае – 484, в Ставропольском крае – 457, в Астраханской области – 346, в Северной Осетии – 295, в Чечне - 191, в Кабардино-Балкарии – 151, в Калмыкии – 88, в Ингушетии – 72, в Карачаево-Черкесии – 70, в Адыгее – 58.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале «Кавказского узла» «Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев«, в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине. «Кавказский узел» также подвел итоги вооруженного конфликта за 2023 год «В СВО за 2 года погибло северокавказских силовиков уже в 4 раза больше, чем в конфликте на Северном Кавказе за последние 12 лет«.

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