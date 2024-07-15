Волгоградский студент Водолагин осужден на пять лет колонии

15 июля 2024, 18:44

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Суд приговорил к пяти годам лишения свободы волгоградского студента Даниила Водолагина, признав его виновным в распространении фейков о российской армии.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря 2023 года в Советский райсуд Волгограда поступило уголовное дело 21-летнего Даниила Водолагина, обвиненного в распространении фейков об армии по мотиву политической ненависти 1 из-за пацифистских публикаций в соцсетях. 28 декабря суд закрыл процесс по делу Водолагина. Правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" признал Водолагина политзаключенным.

Даниил Водолагин - уроженец Дубовки, студент второго курса Волгоградского технического университета. По версии следователей, молодой человек публично распространил заведомо ложную информации об использовании вооруженных сил, действий связанных с ними "добровольческих формирований и организаций", а также об исполнении государственными органами своих полномочий, при этом обвиняемый руководствовался "мотивами политической и идеологической ненависти или вражды".

Суд приговорил Даниила Водолагина к пяти годам лишения свободы и постановил конфисковать его компьютер и телофон, сообщает сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Прокурор просил приговорить Водолагина к семи годам лишения свободы с запретом администрировать сайты в течение четырех лет, говорится в публикации.

Согласно карточке дела на сайте Советского райсуда, заседание по делу Водолагина состоялось сегодня в 14 мск. Информация об итогах заседания, по состоянию на 18.40 мск, в карточке дела не опубликована.

Напомним, мать Водолагина в декабре 2023 года сообщила "Кавказскому узлу", что ее сын ранее дважды привлекался к административной ответственности за публикации в соцсетях запрещенной символики фашистской Германии и оскорблений в адрес некоего человека. Оба штрафа (1000 рублей и 15 тысяч рублей) он оплатил. "После этого следственные органы сыном не интересовались. Его арест для семьи стал полной неожиданностью", - рассказала женщина.

Статья 207.3 УК РФ была введена 4 марта 2022 года, после начала военной операции России на Украине. По этой статье был, в частности, осужден на 8,5 года колонии кубанский журналист Александр Ноздринов.

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