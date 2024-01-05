05 января 2024, 15:00

Волгоградский студент Водолагин признан политзаключенным

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Студент волгоградского вуза Даниил Водолагин неправомерно обвинен в распространении фейков об армии, заявил правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал" и потребовал закрыть уголовное дело.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря 2023 года в Советский райсуд Волгограда поступило уголовное дело 21-летнего Даниила Водолагина, обвиненного в распространении фейков об армии по мотиву политической ненависти из-за пацифистских публикаций в соцсетях. 28 декабря суд закрыл процесс по делу Водолагина.

Даниил Водолагин - уроженец Дубовки, студент второго курса Волгоградского технического университета. По версии следователей, молодой человек публично распространил заведомо ложную информации об использовании вооруженных сил, действий связанных с ними "добровольческих формирований и организаций", а также об исполнении государственными органами своих полномочий, при этом обвиняемый руководствовался "мотивами политической и идеологической ненависти или вражды".

Правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" считает Даниила Водолагина политзаключённым, говорится в публикации, размещенной сегодня в телеграм-канале проекта.

"Нам неизвестно, какая именно публикация дала повод для начала уголовного преследования Водолагина. Там не менее, сам факт преследования по ст. 207.3 УК РФ позволяет считать его неправомерным. Ст. 207.3 УК РФ очевидно является инструментом военной цензуры и политических репрессий против критиков властей. Эта статья должна быть отменена, а все уголовные дела по ней - закрыты", - заявили правозащитники.

Статья 207.3 УК РФ, по которой преследуют Водолагина, фактически запрещает любую критику властей и военных действий, что нарушает право граждан на свободу выражения мнения, подчеркивается в публикации.

"Мы полагаем, что эта статья противоречит как Конституции России и её международным обязательствам, так и базовым принципам права, в частности, принципу правовой определённости. Так, гражданин не может заранее знать, какая информация может быть сочтена в данном контексте ложной. Тем более невозможно установить заведомость, т.е. умысел на распространение ложных сведений", - говорится в сообщении проекта.

Напомним, статья 207.3 УК РФ была введена 4 марта 2022 года, после начала военной операции России на Украине. По этой статье был, в частности, осужден на 8,5 года колонии кубанский журналист Александр Ноздринов. 

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Примечание:

"Правозащитники признали политзаключенным жителя Волгоградской области", "Обвиняемый в фейках про армию Даниил Водолагин оставлен в волгоградском СИЗО на полгода", "Суд утвердил штраф волгоградскому ученому по делу о фейках".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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