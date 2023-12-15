Обвиняемый в фейках про армию Даниил Водолагин оставлен в волгоградском СИЗО на полгода

15 декабря 2023, 03:54

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Суд в Волгограде продлил срок содержания под стражей Даниилу Водолагину, обвиненному в распространении фейков про армию, сразу на шесть месяцев. Доводы адвоката в пользу смягчения меры пресечения молодому человеку судья отвергла.

Как писал "Кавказский узел", в Советский райсуд Волгограда поступило уголовное дело Даниила Водолагина, обвиненного в распространении фейков об армии по мотиву политической ненависти. Даниил Водолагин из города Дубовка в Волгоградской области вплоть до октября 2022 года публиковал в соцсетях пацифистские посты.

Статья 207.3 УК России (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации) была введена 4 марта 2022 года, после начала военной операции России на Украине. По этой статье был, в частности, осужден на 8,5 года колонии кубанский журналист Александр Ноздринов.

Советский районный суд Волгограда 14 декабря рассмотрел вопрос о мере пресечения подследственному Даниилу Водолагину. Региональное следственное управление СКР уже третий месяц расследует против него уголовное дело по части 2 статьи 207.3 УК России, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. С начала следствия Даниил находится под стражей в СИЗО-1 Волгограда, передал присутствовавший на заседании корреспондент «Кавказского узла».

Согласно версии следователей, молодой человек публично распространил заведомо ложную информации об использовании Вооруженных сил РФ, действий связанных с ними “добровольческих формирований и организаций”, а также об исполнении государственными органами РФ своих полномочий, руководствуясь мотивами политической и идеологической ненависти или вражды.

Интересы Водолагина представляет адвокат Эдуард Яппаров, он отказался комментировать обвинение «до начала рассмотрения дела по существу». Также на заседание, которое началось с двухчасовым опозданием пришли родители Даниила, попросившие не указывать в публикации их имена. По словам матери обвиняемого, их семья многодетная, воспитывает шестерых детей. В зал заседаний пустили лишь отца Даниила Водолагина; мать подследственного оставили ждать в коридоре, поскольку она фигурирует в деле как свидетель.

Сторону обвинения представлял старший помощник прокурора Советского района Чебуков. Даниила Водолагина в наручниках ввели в зал заседаний двое конвоиров, – они поместили подследственного в «клетку» для арестованных и тогда сняли наручники. Обвиняемый, который принес с собой папку с документами, шепотом разговаривал со своим защитником. Судья Анна Бондарь запретила корреспонденту «Кавказского узла» вести фото- и видеосъемку, предложив ему пересесть на задний ряд кресел.

Из оглашенных в суде материалов дела следует, что Даниилу 21 год, он уроженец Дубовки, студент второго курса Волгоградского государственного технического университета, холост, детей не имеет. Водолагин временно прекратил учебу в вузе и работал сотрудником одной из торговых сетей в Волгограде, но последнее время числился официально нетрудоустроенным. Даниил военнообязанный, но в армию не был призван в связи с выявленными на медкомиссии ограничения (категория годности В). Инвалидности и хронических заболеваний у него нет.

За последние два года Водолагин дважды привлекался к административной ответственности. Судья зачитала несколько характеристик на Водолагина: согласно этим документам, в школе он демонстрировал «удовлетворительные знания», был малообщительным, но уравновешенным, считался интересным собеседником, умел отстаивать свои взгляды, «среди товарищей пользовался уважением».

В колледже Даниил учился на отлично и получил красный диплом, проявил себя как ответственный учащийся с широким кругозором, входил в актив группы, был членом студсовета и редколлегии. «Коммуникабелен, все принимает близко к сердцу, адекватен», - указал в характеристике педагог колледжа. В характеристике из университета сообщается, что Даниил учился на факультете автомобильного транспорта. На первом курсе был дисциплинирован, занятия не пропускал, учился хорошо, но на втором курсе прервал обучение. Позже мама Даниила пояснила корреспонденту «Кавказского узла», что он вынужденно прервал учебу в связи с эпидемией коронавируса.

Сам Даниил Водолагин и его адвокат просили изменить меру пресечения на домашний арест. Защитник процитировал заявление матери Даниила о том, что условия для содержания ее сына под домашним арестом созданы. Представитель прокуратуры попросил суд оставить Даниила в СИЗО. Когда судья объявила перерыв и удалилась в совещательную комнату Водолагин через адвоката передал корреспонденту «Кавказского узла», что испытывал в СИЗО недомогание, однако серьезных проблем со здоровьем нет.

«Был кашель, поясницу ломило, спина болела. Обратился за помощью к врачу, тот осмотрел, назначил мне таблетки, вроде помогли от кашля. Передачку от родителей получил», - рассказал Даниил. Мама обвиняемого при этом посетовала, что Даниил содержится в холодной камере.

Спустя 15 минут судья огласила решение – меру пресечения Даниилу Водолагину оставить без изменения, продлив ему срок пребывания в СИЗО еще на полгода, до 1 июня 2024 года. Следующее заседание состоится 28 декабря, рассматривать дело по существу будет уже другой судья.

Юрист Сергей Иващенко, не связанный с делом Водолагина, пояснил корреспонденту, что часть 2 статьи 207.3 УК РФ относится к категории тяжких. «Минимум, что грозит Водолагину – штраф в три миллиона рублей, максимум - 10 лет лишения свободы», - сказал Иващенко корреспонденту «Кавказского узла».

Он отметил, что критерий “недостоверности информации” в российском законодательстве «стал весьма популярен в последние два-три года», его включили во многие правовые нормы.

«Это касается как вопросов государственной безопасности в целом, так и сферы частных интересов, в том числе персональных данных граждан. Проблема заключается в том, кто трактует эти критерии. В сферах административного и уголовного права это должны делать лицензированные эксперты, они есть в следственных органах, проводят судебные лингвистические экспертизы. Определение истины на их совести, но есть вопрос, насколько совесть экспертов чиста», - заключил Сергей Иващенко.

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