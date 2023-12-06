Житель Волгоградской области обвинен в распространении фейков об армии

06 декабря 2023, 11:37

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Передано в суд дело жителя Волгоградской области Даниила Водолагина, обвиненного по уголовной статье о распространении фейков об армии.

Как писал "Кавказский узел", статья 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации) была введена 4 марта 2022 года, после начала военной операции России на Украине. По этой статье был, в частности, осужден на 8,5 года колонии журналист из Краснодарского края Александр Ноздринов. Близкие журналиста связали преследование с его гражданской позицией и заявили о пристрастности суда, которому защита представила доказательства невиновности Ноздринова.

В Советский райсуд Волгограда поступило уголовное дело Даниила Водолагина, обвиненного в распространении фейков об армии по мотиву политической ненависти, сообщила 5 декабря «Медиазона»* со ссылкой на данные суда.

Вероятно, подсудимый - Даниил Водолагин из Дубовки Волгоградской области. Ранее вплоть до октября 2022 года он публиковал в Twitter в том числе пацифистские посты, пишет издание.

Дело Даниила Водолагина поступило в суд 1 декабря, указано в карточке дела на сайте суда. Материалы переданы судье, дата первого заседания, по состоянию на 11.30 мск 6 декабря, не назначена.

Часть 2 статьи 207.3 УК РФ предусматривает от штрафа в три миллиона рублей до 10 лет лишения свободы.

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