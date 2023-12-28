Суд в Волгограде закрыл процесс по делу Даниила Водолагина

28 декабря 2023, 16:24

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Судебный процесс по делу жителя Волгоградской области Даниила Водолагина, обвиняемого в распространении фейков об армии по мотивам политической ненависти, переведен в закрытый режим.

Как писал "Кавказский узел", в Советский райсуд Волгограда поступило уголовное дело Даниила Водолагина, обвиненного в распространении фейков об армии по мотиву политической ненависти. Даниил Водолагин из города Дубовка Волгоградской области вплоть до октября 2022 года публиковал в соцсетях пацифистские посты. Суд в Волгограде продлил срок содержания Водолагина под стражей на полгода. Доводы адвоката в пользу смягчения меры пресечения молодому человеку судья отвергла.

Даниилу 21 год, он уроженец Дубовки, студент второго курса Волгоградского государственного технического университета, холост, детей не имеет. Водолагин временно прекратил учебу в вузе и работал сотрудником одной из торговых сетей в Волгограде, но последнее время числился официально нетрудоустроенным. Даниил военнообязанный, но в армию не был призван в связи с выявленными на медкомиссии ограничениями (категория годности В). Инвалидности и хронических заболеваний у него нет. Он дважды привлекался к административной ответственности по административной статье о возбуждении ненависти либо вражды или унижении человеческого достоинства (статья 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях).

В Советском районном суде Волгограда сегодня продолжился судебный процесс по делу Даниила Водолагина, обвиняемого в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России по мотивам политической ненависти (часть 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса России). Водолагину грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Во время ожидания вызова в зал заседаний корреспондент "Кавказского узла" пообщался с мамой подсудимого. Женщина рассказала, что ее сын ранее дважды привлекался к административной ответственности за публикации в соцсетях запрещенной символики фашисткой Германии и оскорблений в адрес некоего лица. Оба штрафа он оплатил. За первое нарушение - 1 тысячу рублей, за второе – 15 тысяч рублей. "После этого следственные органы сыном не интересовались. Его арест для семьи стал полной неожиданностью", - призналась мама Даниила.

Судебное заседание началось с сорокаминутным опозданием – в 12.10 мск. Присутствовали адвокат подсудимого Эдуард Яппаров, старший помощник районного прокурора Егоров и отец Водолагина. Мама и друг подсудимого в зал заседаний допущены не были, так как проходят по делу как свидетели. Водолагина в зал ввели двое конвоиров. Молодой человек вошел в камеру для подсудимых и стал общаться с адвокатом. Во время разговора Даниил отметил, что жалоб на условия содержания в СИЗО у него нет. На здоровье он также не жаловался. Вид у подсудимого был бодрый, одет он был в чистый спортивный костюм. Судья Светлана Фадеева огласила ходатайство журналиста о проведении им фото- и видеосъемки. И сторона обвинения, и сторона защиты высказались против удовлетворения этой просьбы. Судья съемки в зале суда запретила.

Судья огласила биографию подсудимого. Выяснилось, что Даниил привлекается к уголовной ответственности впервые и имеет положительные характеристики с мест учебы (школа, колледж, университет). 20 октября Даниил Водолагин был помещен в СИЗО-1. 29 ноября он получил копию обвинительного заключения.

Адвокат Яппаров заявил ходатайство о переводе процесса в закрытый режим. Он объяснил свою просьбу тем, что это необходимо "для обеспечения права на объективное судебное разбирательство и избежание ненужного давления на суд (со стороны журналиста)". Судья спросила защитника, связана ли его просьба с "категорией дела". Тот ответил утвердительно. Яппаров также заметил, что не хотел бы огласки в СМИ персональных данных Водолагина и его родственников. Ходатайство поддержал сотрудник прокуратуры. Судья после пятиминутного перерыва огласила решение: прошение адвоката удовлетворить. Корреспондент и отец подсудимого покинули зал заседаний.

Статья 207.3 УК России (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации) была введена 4 марта 2022 года, после начала военной операции России на Украине. По этой статье был, в частности, осужден на 8,5 года колонии кубанский журналист Александр Ноздринов.

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