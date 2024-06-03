Кавказ за неделю: обзор главных событий с 27 мая по 2 июня

03 июня 2024, 09:30

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Президентское вето в Грузии преодолено, Лорийское наводнение, преследование пацифистов и активистов на юге России, новости Ингушетии, официальные данные о погибших на Украине уроженцах юга России - об этих событиях читайте в подготовленном «Кавказским узлом« обзоре основных событий на Кавказе за неделю, с 27 мая по 2 июня 2024 года.

Президентское вето в Грузии преодолено

21 мая 2024 года Венецианская комиссия настоятельно рекомендовала властям Грузии рассмотреть возможность изменения существующих законов в соответствии с европейскими и международными стандартами. В выводах комиссии отмечено, что закон «об иноагентах» окажет влияние на открытые публичные дебаты, плюрализм и демократию, также он не отвечает европейским требованиям демократического законотворчества. 27 мая 2024 года юридический комитет парламента Грузии одобрил снятие президентского вето на закон «об иноагентах». 28 мая 2024 депутаты парламента Грузии преодолели вето президента на закон «О прозрачности иностранного влияния». 84 депутата проголосовали против вето, четверо депутатов проголосовали «за». Голосование прошло в отсутствие оппозиции.

В ответ президент Грузии призвала противников закона начать сбор подписей за проведение референдума и выразить свою позицию на парламентских выборах. Власти Грузии еще могут вернуться на путь евроинтеграции, заявили европейские политики, отметив, что рассматривают все варианты реакции на принятие закона.

Между тем ночью на 1 июня несколько десятков человек совершили нападение на офис оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) в Тбилиси, активисты которой выступают против законопроекта об иностранных агентах. Участники нападения стреляли из огнестрельного оружия, в руках у них были палки и деревянные копья, они кидали камни в здание. Нападавшие попытались проникнуть в офис, но им это не удалось сделать, сообщил председатель ЕНД Леван Хабеишвили, слова которого привел телеграм-канал Tbilisi life. Хабеишвили уточнил, что в момент нападения в офисе находились сотрудники, в том числе он сам и его несовершеннолетний сын. Лидер партии также отметил, что полиция прибыла только спустя час, хотя ее отделение находится в километре от места инцидента. Хабеишвили считает, что в произошедшем замешаны полиция и Служба госбезопасности Грузии.

Лорийское наводнение

В зоне затопления в районе Санаин-Сараарт остается более 140 человек, спасатели передают им продукты, сообщил глава Спасательной службы Армении. Наибольший ущерб нанесен селу Каркоп, которое до сих пор на полтора метра покрыто водой, проинформировал министр территориального управления и инфраструктур. 27 мая стало известно о четырех погибших. Власти объявили населенные пункты, пострадавшие от наводнения, зоной бедствия и выделили 300 миллионов драмов для ликвидации его последствий.

Всего из населенных пунктов в Лорийской и Тавушской областях, пострадавших во время наводнения, эвакуирован 441 человек, сообщил 30 мая директор Спасательной службы МВД Армении Камо Цуцулян. Только из района Санаин-Сараарт эвакуированы 137 человек, еще 141 остается в зоне затопления.

Местные власти не адаптируются к возможным климатическим рискам, чтобы подготовить людей и инфраструктуру к природным бедствиям, считает Олег Дулгарян. Армения считается климатически уязвимой страной, но общины не готовы к аномалиям, отметила Инга Зарафян. Государство обязано хотя бы частично компенсировать ущерб гражданам от стихийных бедствий, заявила Ани Чатинян.

Преследование пацифистов и активистов на юге России

С 4 марта 2022 года в Кодексе об административных нарушениях России появилась статья 20.3.3, предусматривающая для граждан штраф за дискредитацию вооруженных сил. По этой статье привлекаются к ответственности, в том числе жители регионов Юга России, которые участвуют в пацифистских акциях, выступают с критикой в адрес военных и публикуют негативные комментарии в соцсетях. Повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Так в Геленджикский горсуд поступило дело Василия Романюты о повторной дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ). Согласно карточке дела на сайте суда, дело поступило в суд 30 мая. Часть 1 статьи 280.3 УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Два административных протокола за дискредитацию российской армии составлены в отношении жителя Кабардино-Балкарии Владимира Крячко, они поступили на рассмотрение Эльбрусского районного суда. По данным на сайте суда, один протокол был рассмотрен 30 мая, какое решение вынес суд - пока не сообщается. Рассмотрение второго протокола запланировано на 3 июня.

Жительницу Тихорецкого района Краснодарского края Оксану Воронину оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за комментария в одном из Telegram-каналов под новостью о смерти Евгения Пригожина. Центральный суд Сочи на 45 тысяч рублей оштрафовал работника железной дороги, уроженца украинского Житомира Юрия Борецкого. Его коллеги сообщили о его высказываниях на рабочем месте «в присутствии двух и более лиц» и отметили, что он с самого начала военной операции на Украине выступал против ее проведения. Штраф в 30 тысяч рублей этот же суд назначил и Юлии Вагановой, которая, по версии силовиков, на своей странице в соцсети ВКонтакте опубликовала музыкальный клип, посвященный событиям в Буче, и оставила к нему комментарий.

А жителя Краснодара оштрафовали на 30 тыс. рублей за то, что он прокричал украинские лозунги.

Новости Ингушетии

Суд в Москве арестовал на два месяца бывшего главу почтового управления Ингушетии и брата главы республики Магомед-Башира Калиматова по делу о мошенничестве и организованном преступном сообществе, сообщили источники в силовых структурах. Обвинение связало его с делом о хищении двух миллиардов рублей сотрудниками Пенсионного фонда и "Почты России". 28 мая стало известно о том, что в розыск объявлен Усман Аушев, до 2023 года занимавший пост мэра Магаса. По данным источников в правоохранительных органах, он подозревается в превышении полномочий и мошенничестве.

Отчет о встрече главы республики Калиматова и Путина был опубликован на сайте Кремля 28 мая. «Махмуд-Али Калиматов информировал президента о строительстве и ремонте детских садов и школ в республике, а также рассказал о проектах в сфере промышленности и мерах, направленных на увеличение инвестиционной привлекательности региона», - говорится в аннотации к публикации. Арест брата главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова и объявление в розыск бывшего мэра Магаса не связаны между собой, полагают опрошенные «Кавказским узлом» аналитики. По их мнению, арест брата пошатнул довольно прочное положение Калиматова, но сообщение о встрече с Путиным выглядит поддержкой Кремля, где и будет принято решение о дальнейшей политической карьере главы республики.

Между тем трое ингушских политзаключенных - Барах Чемурзиев, Багаудин Хаутиев и Исмаил Нальгиев, отбывающие наказание в колонии в Ставропольском крае, подали ходатайства о замене им неотбытой части наказания с отбывания срока в колонии на более мягкий вид. Однако с уд в Ставропольском крае, где они находятся в колонии, отказался удовлетворить ходатайства.

Данные о погибших на Украине уроженцах юга России

Батрадз Булацев убит в военной операции на Украине, сообщила администрация села Сунжа. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 287 военнослужащих из Северной Осетии. Всего власти и силовики на 23.00 мск 2 июня сообщили о гибели на Украине не менее 4 107 жителей юга России, в том числе 2 045 жителей СКФО и 2 062 – ЮФО.

«Кавказский узел» ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. В ряде регионов существует негласный запрет на публикацию таких данных.

В Дагестане озвучена гибель 908 человек, в Волгоградской области - 757, в Ростовской области – 441, в Краснодарском крае – 405, в Ставропольском крае – 392, в Астраханской области – 323, в Северной Осетии – 287, в Чечне - 191, в Кабардино-Балкарии – 145, в Калмыкии – 79, в Карачаево-Черкесии – 61, в Ингушетии – 61, в Адыгее – 57.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале «Кавказского узла» «Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев», в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине. «Кавказский узел» также подвел итоги вооруженного конфликта за 2023 год «В СВО за 2 года погибло северокавказских силовиков уже в 4 раза больше, чем в конфликте на Северном Кавказе за последние 12 лет».

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