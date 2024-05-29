Аналитики в Армении оценили роль государства в предотвращении природных катастроф

29 мая 2024, 05:09

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Местные власти не адаптируются к возможным климатическим рискам, чтобы подготовить людей и инфраструктуру к природным бедствиям, считает Олег Дулгарян. Армения считает климатически уязвимой страной, но общины не готовы к ним, отметила Инга Зарафян. Государство обязано хотя бы частично компенсировать ущерб гражданам от стихийных бедствий, заявила Ани Чатинян.

Как писал "Кавказский узел", 26 мая в Лорийской и Тавушской областях Армении произошло наводнение после того, как реки вышли из берегов в результате обильных осадков. Из зон наводнения эвакуированы 232 человека, отчитались в тот же день спасатели. К работам привлечены сотрудники спасательной службы МВД. 27 мая стало известно о четырех погибших. Власти объявили населенные пункты, пострадавшие от наводнения, зоной бедствия и выделили 300 миллионов драмов для ликвидации его последствий. Из зоны бедствия, по данным МВД, эвакуированы более 400 человек.

В конце 1960-х годов прошлого столетия река Дебет выходила из берегов, но масштабы бедствия, со слов старожилов, были несравнимы, рассказал 28 мая корреспонденту «Кавказского узла» глава Центра общинной мобилизации и содействия Олег Дулгарян, комментируя наводнение в Лорийской и Тавушской областях.

Главная и основная причина последствий паводков заключается в нарушении градостроительных норм.

По его словам, раньше дома строили близко к реке, но после наводнения были изменены градостроительные нормы и строить дома разрешили только выше береговой линии. «Возможно, что и были серьезные паводки, но градостроительные требования исключали аналогичного масштаба бедствия. Сегодня же главная и основная причина последствий паводков заключается в нарушении градостроительных норм. Без соблюдения этих норм, без оценки рисков в прибрежных зонах были построены сотни, если не тысячи объектов – жилые дома, магазины, гостиницы, рестораны, хлева. Очень часто, чтобы расширить свою территорию, засыпали реку, сужая речное русло», - подчеркнул Дулгарян.

Кроме того, власти не учитывают глобальные климатические изменения, добавил он. «Местные власти игнорируют этот фактор, не адаптируются к возможным рискам, чтобы подготовить людей и инфраструктуру на случай бедствия. Не создаются альтернативы во избежание сложностей. План кризисного управления есть, его хранят в сейфах, учений не проводят, коммуникационные планы, как надо работать с жителями, кто за что отвечает, в том числе среди гражданского населения, не разрабатываются», - пояснил глава центра.

Уровень воды в реке уже длительное время повышен, но местные власти не рассчитывают возможные риски, считает он. «За два-три месяца невозможно подготовиться к бедствию. Нужна политика, концепция предотвращения. Не смотреть, повысился уровень воды в реке, и готовиться. Должна быть политика, вне зависимости, какой уровень воды в реке. Должны быть описания рисков наводнения. Готовиться к вероятному наводнению нужно годами. Альтернативная дорога, которую сегодня пытаются построить, должна была давно быть сдана в эксплуатацию. Русло реки должны были расширять, особенно там, где ее сужали», - сказал Дулгарян.

Стихийные бедствия невозможно предугадать, однако власти, по ее словам, должны быть готов к ним, отметила глава организации «Эколур», эколог Инга Зарафян.

«У общин, которые уязвимы в климатическом отношении и чувствительны к стихийным бедствиям, - а это общины, в которых застроены побережья рек, - высокий риск оползней, а Лори и Тавуш как раз являются оползневой зоной. Эти общины должны иметь свой фонд, который позволит справиться в случае стихийного бедствия. Но такого фонда ни одна из общин Армении не имеет», - заявила она корреспонденту «Кавказского узла».

По ее словам, общины не готовы не только к наводнениям, но и к камнепадам, оползням, лавинам, граду и засухе. «Нужно оценить уязвимость общин для характерных стихийных бедствий и иметь план мероприятий на первое время, пока придет помощь государства. Для Тавуша и Лори – это не только паводки, но и оползни из-за сокращения площадей лесов», - пояснила Зарафян.

Армения считается климатически уязвимой страной.

Нет расчетов угроз и рисков при наводнениях, не соблюдены меры безопасности в случае стихийного бедствия, добавила глава экологической организации. «Армения считается климатически уязвимой страной, все риски известны. Необходим путеводитель по предотвращению стихийных бедствий и мерах смягчения последствий чрезвычайных ситуаций», - подчеркнула она.

Государство не несет обязанность возмещать ущерб от стихийных бедствий, заявила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Ани Чатинян.

Однако, по ее словам, государство обязано частично компенсировать населению ущерб от стихийного бедствия. «Если выяснится, что государство могло предупредить и заранее эвакуировать население, чтобы смягчить последствия, но никаких мер не предприняло, то вся ответственность ложится на государство. Если даже государство предупредит о надвигающейся стихии, можно сказать, что государство выполнило свои обязательства», - отметила она.

К примеру, если бы государство предупредило о надвигающейся стихии, автовладельцы могли бы перегнать свой транспорт в более безопасные районы, добавила адвокат. «Люди также переместились бы в безопасное место. Возможно, если бы предупредили о стихии, можно было бы избежать гибели людей», - пояснила Чатинян.

По ее мнению, государство должно разработать механизм возмещения компенсаций. «К примеру, это может быть политика страхования имущества от стихийных катастроф, чтобы страхование было бы более доступное населению», - предположила она.

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