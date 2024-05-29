Жители пострадавших городов и сел Армении рассказали о последствиях наводнения

29 мая 2024, 03:11

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Власти Армении объявили населенные пункты, пострадавшие от наводнения, зоной бедствия и выделили 300 миллионов драмов для ликвидации его последствий. Из зоны бедствия, по данным МВД, эвакуированы более 400 человек. После схода воды оказались разрушены дороги, затопленные участки покрыты грязью, сообщили жители пострадавших населенных пунктов.

Как писал "Кавказский узел", 26 мая в Лорийской и Тавушской областях Армении произошло наводнение после того, как реки вышли из берегов в результате обильных осадков. Из зон наводнения эвакуированы 232 человека, отчитались в тот же день спасатели. К работам привлечены сотрудники спасательной службы МВД. 27 мая стало известно о четырех погибших.

Населенные пункты, пострадавшие от наводнения, объявлены зоной бедствия, сообщила 28 мая корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь министерства территориального управления и инфраструктур Сона Арутюнян.

По ее словам, комиссия изучает масштабы разрушения межгосударственной трассы М6 в зоне бедствия, а также обсудила вопросы восстановления водоснабжения, газоснабжения и иных коммунальных услуг. «Для ликвидации последствий наводнения выделено 300 миллионов драмов (более 770 тысяч долларов)», - заявила она.

Жители, эвакуированные из зоны бедствия, размещены в гостиницах и гостевых домах, но есть и те, кто предпочел разместиться у родственников, добавила Арутюнян. «На данный момент точное число жителей, размещенных в гостиницах и гостевых домах, неизвестно», - пояснила она.

Арутюнян отметила, что Армения не запрашивала помощи других стран. «Спасательная служба Армении справляются со своей задачей и привлечение дополнительных сил на данный момент не рассматривается», - подчеркнула пресс-секретарь.

Из зоны наводнения эвакуированы 429 человек, из которых 387 – в Лори и 42 – в Тавуше, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник МВД Армении.

По решению правительства, в Лори зоной бедствия признаны 24 населенных пунктов: города Алаверди, Ахтала, Шамлух, Туманян, Ташир, Степанаван; села Ахтала, Бендик, Техут, Ахпат, Чочкан, Мец Айрум, Негоц, Шнох, Покр Айрум, Каркоп, Дзорагет, Ваагнадзор, Даштадем, Мецаван, Норашен, Саратовка, Амракиц и Обардзи. В Тавуше зоной бедствия признаны 15 населенных пунктов: города Дилижан, Иджеван, Айрум; села Ахарцин, Ачаджур, Гандзакар, Гетаовит, Дитаван, Лусадзор, Хаштарак, Арчис, Дебетаван, Баграташен, Ахтанак, Птхаван.

В результате наводнения затоплены свыше 50 автомашин, но это не окончательные данные, заявил 27 мая на селекторном совещании с участием главы правительства Никола Пашиняна министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян.

По его словам, повреждено или разрушено на различных участках около 2,5 километров железнодорожного полотна. «Полностью или частично разрушены восемь-девять участков автотрассы М-6. Серьезно повреждены пять участков автотрассы М-4. Тем не менее, благодаря прибрежным работам удалось обеспечить беспрепятственный проезд по поврежденным участкам», - отметил он в ходе заседания, которое транслировалось на правительственном YouTube-канале.

Свыше 2500 человек в Лори и около 1000 человек в Тавуше остались без электричества, добавил министр. «Есть проблемы с газоснабжением в Степанаване, Ташире и Алаверди», - сказал Саносян.

Основные разрушения зафиксированы на участках от Алаверди до Ташира, от Алаверди до Айрума, от Айрума до Баграташена и от Дилижана до Иджеван, подчеркнул министр. «Но самые крупные разрушения зафиксированы из Алаверди в Баграташен. Повреждены межгосударственная автотрасса, железнодорожное полотно, мосты, водоснабжение, линии электропередач, газопровод. В пригородах Алаверди разрушены девять мостов, из-за чего прервана связь с городом», - пояснил он.

Дорожный департамент Армении сообщил в соцсетях о работах по благоустройству государственной трассы H-22, которая позволит объехать межгосударственную трассу М6 на участке между 28-м и36-м километрах, разрушенном наводнением.

Областная администрация Тавуша заявила в соцсетях о повреждении моста через реку Агстев. «Мост, соединяющий трассу М-4 с селами Хаштарак и Лусаовит, частично обрушился из-за половодья. Чтобы восстановить сообщение с селами, ведутся работы по ремонту старой объездной дороги. Поврежденный мост закрыт», - сказано в сообщении.

Жители зоны бедствия пожаловались на невнимание властей

Жительница Алаверди Рузан Мосинян рассказала, что затапливать начало еще ночью. Ее квартира на втором этаже, а сам дом расположен в районе железнодорожной станции «Санаин». По ее словам, района станции отделен от города рекой, которая и вышла из берегов.

«Наш дом затопило до второго этажа. Ночью жители первых этажей поднялись к верхним соседям. Потом при помощи местной молодежи людей эвакуировали в здание ж/д-станции. Ночь провели без электричества. В сам город перебраться не рискнули, так как не знали, в каком состоянии дорога. Мой отец не смог вернуться с ночной смены в Тегуте, остался там», - рассказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Ей не предлагали поселиться на время в гостинице или в гостевом доме. Мосинян временно остановилась у родственников на районе. «Фундамент дома отсырел, пока вернуться туда невозможно. Кроме того, первые этажи, хоть вода и отошла, но полностью в селевой грязи. Когда сможем вернуться - не знаю», - отметила женщина.

Наводнение нанесло серьезный ущерб ее родственникам, а у семьи Мосинян затопило два автомобиля. «Очень сильно пострадал дом наших дедушки и бабушки. Селевые потоки смыли скотину, склад с автозапчастями. Наши машины все в грязи. Еще неизвестно, будут пригодны к эксплуатации или нет. Больше всех пострадали квартиры на первом этаже. Они полностью, все что в них есть - вещи, документы, - все в грязи. Я не представляю, как будут компенсировать. Да и о компенсациях ничего не говорят. Одно можно сказать, что ущерб колоссальный», - подчеркнула она.

Район полностью отрезан от города, так как вода смыла мост

Мосинян также рассказала, что район от селевой грязи очищают местные жители. «Но без серьезной техники, только лопатами, то очень сложно. Нужна большая техника, но район полностью отрезан от города, так как вода смыла мост», - пояснила жительница города.

Квартира Серине Барсегян располагается на первом этаже дома в районе железнодорожной станции «Санаин» в Алаверди. По ее словам, около часа ночи ее разбудила мать, так как вода начала подниматься.

«Нужно было что-то предпринять. Мы черпали воду, но вода затапливала стремительно. В итоге разбудили мою восьмилетнюю дочь и нашу пожилую бабушку, перебрались к соседям. Они жили чуть выше, но тоже на первом этаже. Очень быстро вода добралась и до них. Вынужденно перебрались на второй этаж. Минут за 20 все первые этажи затопило до потолка. Испугавшись, что и второй затопит, перебрались на третий этаж, где провели всю ночь. Но повезло: вода на второй этаж не поднялась. Ближе к трем часам дочь и бабушку оставили у соседей, а мы с матерью спустились по крыше в соседний подъезд на уровне второго этажа, а далее через окно спасатели помогли нам спуститься. Сейчас мы с матерью у родственников», - рассказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Весь дом в грязи, в нем уже ничего не спасти, добавила Барсегян. «Только у меня в окружении около 20 семей, чьи дома на первом этаже были затоплены. Говорят, проведут опись, чтобы понять размеры ущерба», - пояснила жительница зоны бедствия.

Взрослые говорят, что такого бедствия на их памяти не было

Она также рассказала, что лет 15 назад река выходила из берегов, но тогда вода лишь слегка затопила их квартиру. «Выше кроватей вода не поднялась. Но и тогда ничего не компенсировали. Квартиру сами за свой счет отремонтировали. Взрослые говорят, что такого бедствия на их памяти не было», - подчеркнула Барсегян, добавив, что гостиницы или иного временного жилья им не предлагали.

Жительница района железнодорожной станции «Санаин» в Алаверди Зара Хачикян пояснила корреспонденту "Кавказского узла", что жители не желают эвакуироваться, так как не знают, с какими проблемами придется столкнуться, если покинут свои дома.

«Предпочитают пересидеть на «острове». Столько, сколько нужно. У нас есть квартал, его в народе называют «Камчатка». Он пострадал сильней всего. Наш район не пострадал, мы только лишены возможности ездить в город за продуктами», - сообщила она.

Мэрия Алаверди и общественные организации организовали доставку еды и продуктов первой необходимости с помощью зип-лайна, добавила Хачикян. «Воды в домах нет, но соседи провели на улице источник, которым мы пользуемся. Света также нет, но нам передают заряженные пауэр-банки, чтобы мы могли быть на связи», - сказала жительница «острова».

Настоятель Ахталинского монастыря священник Этум Тарвердян сообщил в Facebook*, что населенный пункт лишен связи с внешним миром из-за разрушенной селевыми потоками дороги. «Связь восстановлена, мы все живы. Человеческих жертв, слава Богу, нет. Но мы полностью в окружении, так как дорога из города разрушена. Нарушено водоснабжение, в магазинах почти нет еды», - написал священнослужитель.

Глава Центра общинной мобилизации и содействия Олег Дулгарян из-за разрушения дороги сам остался отрезанным и заблокированным от внешнего мира в селе Покр Айрум. «Коммуникация отрезаны, разрушены мосты и дороги, которые связывают правый берег реки Дебет и трассу М-6 с населенными пунктами на левобережье. Невозможно перейти, тем более, что не только разрушены мосты и дороги, но и сама трасса М-6 на некоторых участках», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Глава центра рассказал, что сельские магазины почти пусты. «Это маленькие магазинчики, которые не могут складировать продукцию на длительное время. Недалеко в Ахтале есть мукомольня, где можно купить муку. Но для социально уязвимых групп это проблематично. Они покупают ежедневный хлеб в кредит и раз в месяц, когда получают пособие или зарплату, расплачивается за долги. Покупка муки за наличные для них непосильная задача», - отметил Дулгарян.

Глава центра считает сложным оценить размеры ущерба. «Нет какой-либо статистики, но очевидно, что ущерб колоссальный», - заключил он.

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