Жители восьми сел Армении лишены транспортного сообщения из-за наводнения

26 мая 2024, 14:40

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Дороги к восьми селам Лорийской области затоплены в результате наводнения, жители активно запасаются продуктами в магазинах. Из зон наводнения в Армении эвакуированы 232 человека, отчитались спасатели.

Как писал "Кавказский узел", 70 человек эвакуированы из села Дзорагет Лорийской области после того, как река Дебед вышла из берегов, сообщило сегодня МВД Армении. По данным властей, в результате наводнения разрушены дороги Дилижан - Иджеван, а также трасса между селами Кобайр и Дзорагет.

В Тавушской области как минимум один человек погиб в результате наводнения из-за выхода из берегов реки Дебед после обильных осадков. Жители Лорийской области рассказали в соцсети, что вышедшая из берегов река Ташир подтопила жилые дома в одноименном городе.

В Лорийской области по меньшей мере восемь сел (Ахтала, Шамлуг, Малый Айрум, Большой Айрум, Чочкан, Каркоп, Шнох и Тегут) оказались в изоляции из-за наводнения, произошедшего в результате выхода из берегов реки Дебед, сообщил на своей странице в Facebook* эколог Олег Дурян.

Он подчеркнул, что сам также находится в этой зоне. По его информации, в Каркопе организовали эвакуацию людей, а мост Каркопа, который вел к автомагистрали, разрушен.

Эколог добавил, что мост Ахталы, связывающий населенные пункты с автомагистралью, полностью находится под водой. "Неизвестно, он разрушен или просто под водой. Также неизвестно, в каком состоянии сама дорога, ведущая к этому мосту… На данный момент действующих альтернативных проходимых дорог не существует", - написал Олег Дурян.

По его словам, у магазинов образовались большие очереди, так как сельчане стараются запастись продуктами. "Люди стоят за продуктами, не знают, когда выйдут из изоляции", - написал эколог, публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

В регионах Армении из-за наводнения эвакуированы, по предварительным данным, 232 человека, сообщает Спасательная служба. В частности, 28 человек эвакуированы из гостиничного комплекса Туфенкян, 62 – в Ташире, 22 – в Алаверди, 110 – на станции Санаин, двое – в Дилижане, семь – в Айруме и еще один – в селе Агарцин.

Спасатели перешли на усиленный режим, на местах работают 30 расчетов, к работам привлечены 324 сотрудника спасательной службы МВД, информирует "Новости-Армения".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Иджеване – административном центре Тавушской области – идет слабый дождь, температура воздуха +15 градусов, скорость ветра 2 метра в секунду. В ночь на 27 мая ожидается также слабый дождь, температура понизится до +12 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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