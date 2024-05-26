Последствия наводнения в Армении. 26 мая 2024 года. Фото: Aysor.am https://www.aysor.am/am/news/2024/05/26/%D5%86%D4%B3%D5%86/2282139

26 мая 2024, 12:58

Люди эвакуированы из армянского села из-за наводнения

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Из села Дзорагет эвакуированы 70 человек из-за наводнения, вышедшие из берегов реки разрушили две дороги, сообщили власти Армении.

Как писал "Кавказский узел", в Тавушской области как минимум один человек погиб в результате наводнения из-за выхода из берегов реки Дебед после обильных осадков. Жители Лорийской области рассказали в соцсети, что вышедшая из берегов река Ташир подтопила жилые дома в одноименном городе.

70 человек эвакуированы из села Дзорагет Лорийской области в безопасное место в связи с наводнением после того, как река Дебед вышла из берегов, сообщает МВД Армении, публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По данным ведомства, в общине Памбак полностью разрушена дорога на участке Кобайр – Дзорагет, три машины заблокированы. В городе Алаверди в результате наводнения под водой оказались компрессоры одной из автозаправочных станций и, по предварительным данным, из-за короткого замыкания произошел взрыв.

В результате разлива реки Агстев в Тавушской области разрушена дорога из Дилижана в Иджеван – один из участков межгосударственной дороги, сообщает Дорожный департамент Армении.

Для управления чрезвычайной ситуацией создан оперативный штаб, премьер-министр Никол Пашинян направился в зону бедствия, сообщает администрация премьер-министра, публикацию которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Иджеване - административном центре Тавушской области - идет слабый дождь, температура воздуха +15 градусов, скорость ветра 2 метра в секунду. В ночь на 27 мая ожидается также слабый дождь, температура понизится до +12 градусов, скорость ветра останется прежней.

В Ванадзоре (административном центре Лорийской области) также идет слабый дождь, температура воздуха +13 градусов, скорость ветра – два метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Примечание:

"Ураган разрушил теплицы фермеров в Армении", "Здания повреждены в результате непогоды в Армении", "Более 20 домов в армянском селе подтоплены после ливня".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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