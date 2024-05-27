Число погибших в результате наводнения в Армении достигло четырех

27 мая 2024, 16:10

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Найден еще один погибший в результате наводнения в Армении, общее число погибших выросло до четырех, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", вечером 26 мая полиция сообщила о трех погибших в результате наводнения в Армении. Двое их них опознаны, сообщило МВД.

26 мая в Лорийской и Тавушской областях Армении произошло наводнение после того, как реки вышли из берегов в результате обильных осадков. Из зон наводнения эвакуированы 232 человека, отчитались в тот же день спасатели. К работам привлечены сотрудники спасательной службы МВД.

Число погибших в результате наводнения достигло четырех человек, сообщил журналистам руководитель Спасательной службы МВД Камо Цуцулян.

Из зоны бедствия эвакуированы 429 человек, большинство из них переселились к родственникам в других населенных пунктах, рассказал Цуцулян, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По данным Центра гидрометеорологии и мониторинга, к 08.00 по местному времени (07.00 мск) уровень воды в бассейнах рек Дебед и Агстев снизился.

На наблюдательном пункте в Айруме уровень воды снизился на 105 см, в реке Дзорагет - на 70 см, а реке Памбак - на 50 см, а в реке Ташит - на 57 см, говорится в сообщении ведомства, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Футбольное поле в Алаверди весь день 26 мая полностью находилось под водой, а сегодня уровень воды снизился, подтвердил на своей странице в Facebook* депутат от Алаверди Арен Мкртчян, публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

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