26 мая 2024, 21:09

Число жертв наводнения в Армении выросло до трех

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Спасатели извлекли из воды тела трех человек. Двое их них опознаны, сообщило МВД.

Как сообщал "Кавказский узел", в Тавушской области сегодня произошло наводнение. По предварительным данным, двое человек погибли. Из зон наводнения в Армении эвакуированы более 200 человек, отчитались спасатели.

Из реки по соседству с футбольным полем в населенном пункте Птхаван извлечено тело Авака Авакяна 1948 года рождения. Из реки в районе близ села Шнох извлечено тело Сарибека Баляна 1985 года рождения. Тело извлеченного из-под моста Санаина остается неопознанным, говорится в релизе МВД, который перевел корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян оценил ущерб от наводнения как "огромный".  "Серьезные проблемы с дорогами, с подачей электроэнергии, газа, воды, с системой оросительных вод. Часть из проблем на этот момент невозможно инвентаризировать. Ведется работа по оценке нужд эвакуированных людей", - сказал журналистам 26 мая днем Саносян.

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Примечание:

"Ураган разрушил теплицы фермеров в Армении", "Здания повреждены в результате непогоды в Армении", "Более 20 домов в армянском селе подтоплены после ливня".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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