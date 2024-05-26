Число жертв наводнения в Армении выросло до трех

26 мая 2024, 21:09

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Спасатели извлекли из воды тела трех человек. Двое их них опознаны, сообщило МВД.

Как сообщал "Кавказский узел", в Тавушской области сегодня произошло наводнение. По предварительным данным, двое человек погибли. Из зон наводнения в Армении эвакуированы более 200 человек, отчитались спасатели.

Из реки по соседству с футбольным полем в населенном пункте Птхаван извлечено тело Авака Авакяна 1948 года рождения. Из реки в районе близ села Шнох извлечено тело Сарибека Баляна 1985 года рождения. Тело извлеченного из-под моста Санаина остается неопознанным, говорится в релизе МВД, который перевел корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян оценил ущерб от наводнения как "огромный". "Серьезные проблемы с дорогами, с подачей электроэнергии, газа, воды, с системой оросительных вод. Часть из проблем на этот момент невозможно инвентаризировать. Ведется работа по оценке нужд эвакуированных людей", - сказал журналистам 26 мая днем Саносян.

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