Эвакуация людей из зоны наводнения в Армении. 26 мая 2024 года. Фото: Aysor.am https://www.aysor.am/am/news/2024/05/26/%D5%A6%D5%B8%D5%B0/2282424

26 мая 2024, 20:10

Власти Армении сообщили о двух погибших в результате наводнения

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В результате наводнения погибли два человека, еще двое пропали без вести, сообщил представитель властей Армении.

Как писал "Кавказский узел", в Тавушской области как минимум один человек погиб в результате наводнения из-за выхода из берегов реки Дебед после обильных осадков. Позднее спасатели нашли тело мужчины в зоне наводнения в Лорийской области, сообщила полиция Армении, не уточнив, стал ли он жертвой наводнения.

Из зон наводнения в Армении эвакуированы 232 человека, отчитались сегодня спасатели. К работам привлечены сотрудники спасательной службы МВД. Дороги к восьми селам Лорийской области затоплены в результате наводнения, жители активно запасаются продуктами в магазинах, рассказал эколог Олег Дурян.

По предварительным данным, два человека погибли в результате наводнения из-за выхода реки Дебед из берегов, сообщил журналистам министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян. Еще двое считаются без вести пропавшими, добавил министр, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Ущерб от наводнения, по словам Саносяна, "огромных размеров", и наводнение продолжается. "Серьезные проблемы с дорогами, с подачей электроэнергии, газа, воды, с системой оросительных вод. Часть из проблем на этот момент невозможно инвентаризировать. Ведется работа по оценке нужд эвакуированных людей", - сказал Саносян.

По его словам, разрушены мосты к двум населенным пунктам, и ведутся работы "по улучшению условий лесных дорог к этим населенным пунктам" для оказания помощи жителям.

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Примечание:

"Ураган разрушил теплицы фермеров в Армении", "Здания повреждены в результате непогоды в Армении", "Более 20 домов в армянском селе подтоплены после ливня".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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