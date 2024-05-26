Тело мужчины найдено в зоне наводнения в Армении

26 мая 2024, 16:33

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Спасатели нашли тело мужчины в зоне наводнения в Лорийской области, сообщила полиция Армении. Эвакуация жителей из подтопленных домов продолжается, рассказал представитель властей.

Как писал "Кавказский узел", в Тавушской области как минимум один человек погиб в результате наводнения из-за выхода из берегов реки Дебед после обильных осадков. Жители Лорийской области рассказали, что вышедшая из берегов река Ташир подтопила жилые дома. По данным властей, в результате наводнения разрушены дороги Дилижан - Иджеван, а также трасса между селами Кобайр и Дзорагет.

Из зон наводнения в Армении эвакуированы 232 человека, отчитались сегодня спасатели. К работам привлечены сотрудники спасательной службы МВД. Дороги к восьми селам Лорийской области затоплены в результате наводнения, жители активно запасаются продуктами в магазинах, рассказал эколог Олег Дурян.

Спасатели извлекли тело мужчины из-под моста Санаина в Лорийской области. Его личность пока не установлена. Поисковые и восстановительные работы в зоне наводнения продолжаются, сообщило МВД Армении, публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Из опасных мест в городе Алаверди - с участка станции Санаина и квартала Баграмян – эвакуировано, по предварительным данным, 232 человека, сообщил депутат от правящей фракции "Гражданский договор" Арен Мкртчян. "Сейчас эвакуируются жители зданий 5 и 6 по улице Туманяна в Алаверди", - написал на своей странице в Facebook* Мкртчян, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Дорожный департамент Армении охарактеризовал ущерб от наводнения на участке дороги Дилижан - Иджеван как "очень большой". "Есть участки, которые оказались полностью под водой", - говорится в публикации ведомства, переведенной на русский язык корреспондентом "Кавказского узла".

После разлива реки Дебед под водой оказался водопровод "Алаверди - Арчис - Ноемберян", в результате приостановлена подача воды в города Алаверди, Ахтала, Айрум, а также в села Ахтанак, Дегдзаван, Ахпат, Негхуц, Шнох, Тегут, Баграташен, Птгаван, Зоракан, Лчкадзор, Мец Айрум, Малый Айрум. Подача питьевой воды частично приостановлена также в Дилижане, сообщило ЗАО "Виола-джур".

По данным компании, уровень воды в реке Дебед поднялся на шесть метров, и рабочие не могут подъехать к водопроводу для проведения работ, говорится в сообщении компании, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Иджеване – административном центре Тавушской области – идет слабый дождь, температура воздуха +15 градусов, скорость ветра 2 метра в секунду. В ночь на 27 мая ожидается также слабый дождь, температура понизится до +12 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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