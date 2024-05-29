29 мая 2024, 13:24

Краснодарец оштрафован за дискредитацию военных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жителя Краснодара оштрафовали на 30 тыс. рублей за то, что он прокричал украинские лозунги.

Как писал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Житель Краснодара выкрикнул проукраинские лозунги в городе Павловск Воронежской области, на него был составлен протокол по статье "Публичные действия, направленные на дискредитацию вооружённых сил РФ" (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). Мужчина признал вину и раскаялся, сегодня сообщило издание "Вести".

Ранее "Кавказский узел" также сообщал, что силовики составили протокол по статье о дискредитации армии на волгоградского блогера Павла Прокудина, арестованного по уголовному делу о возбуждении ненависти к российских военным.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Власти Славянска-на-Кубани добиваются сноса храма священника Пивоварова", "Жительница Владикавказа повторно столкнулась с уголовным преследованием за дискредитацию армии", "Суд оштрафовал жителя Железноводска за обсуждение СВО".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

29 мая 2024, 13:48

29 мая 2024, 12:40

  • Состояние Лачина Велиева ухудшилось на пятые сутки сухой голодовки

    Осужденный азербайджанский активист Лачин Велиев пятые сутки проводит сухую голодовку, его состояние ухудшилось, сообщила супруга. Руководство колонии необоснованно отказало Велиеву в оформлении документов для выплаты назначенной Евросудом компенсации, указал оппозиционер Бахтияр Иманов.

29 мая 2024, 11:53

  • Протестующие в Ереване добились встречи с представителями полиции

    Департамент внутренней безопасности МВД Армении проводит около десятка расследований в связи с действиями силовиков в отношении участников протестов, сообщил протестующим глава ведомства. МВД также пообещало наказать полицейских, не пустивших католикоса всех армян в мемориальный комплекс в Сардарапате.

29 мая 2024, 11:03

29 мая 2024, 10:13

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи