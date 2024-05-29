Краснодарец оштрафован за дискредитацию военных

29 мая 2024, 13:24

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Жителя Краснодара оштрафовали на 30 тыс. рублей за то, что он прокричал украинские лозунги.

Как писал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Житель Краснодара выкрикнул проукраинские лозунги в городе Павловск Воронежской области, на него был составлен протокол по статье "Публичные действия, направленные на дискредитацию вооружённых сил РФ" (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). Мужчина признал вину и раскаялся, сегодня сообщило издание "Вести".

Ранее "Кавказский узел" также сообщал, что силовики составили протокол по статье о дискредитации армии на волгоградского блогера Павла Прокудина, арестованного по уголовному делу о возбуждении ненависти к российских военным.

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