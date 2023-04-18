Следственный изолятор. Фото: Юлия Симатова / Югополис

18 апреля 2023, 16:53

Продлен арест ставропольцу по делу о поджоге военкомата

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Михаил Балабанов, который обвиняется в подготовке поджога военкомата в Ставрополе, оставлен под стражей еще на два месяца.

"Кавказский узел" писал, что в Ставропольском крае в декабре был задержан 20-летний местный житель, подозреваемый в подготовке поджога военкоматов, как утверждает следствие, по поручению сотрудника украинской разведки. Уголовное дело возбуждено по статье о подготовке к теракту. 16 февраля Балабанову был продлен арест на два месяца.

20-летнему ставропольцу Михаилу Балабанову, обвиняемому в подготовке поджога местного военкомата,  срок содержания в СИЗО продлен на два месяца. сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

"Кавказский узел" также писал, что защитник обвиняемого в попытке поджога военкомата Михаила Балабанова Вячеслав Савин после посещения управления ФСБ по Ставропольскому краю заметил признаки взлома телефона. Заявление адвоката с просьбой о проверке более двух недель остается без реакции, рассказал он 17 марта.

30 сентября 2022 года представитель Генштаба Владимир Цимлянский заявил, что поджоги военкоматов будут квалифицировать как теракты, за них может грозить до 15 лет лишения свободы. Он отметил, что в стране фиксируются "единичные случаи" таких поджогов.

С 24 февраля 2022 года, когда началась спецоперация на Украине, на Кубани, в Волгоградской и Ростовской областях произошли  как минимум девять попыток поджога зданий военкоматов и администраций. Поджог здания администрации Зимовниковского района Ростовской области квалифицирован как теракт.

Житель Краснодара Олег Важдаев был задержан 29 сентября 2022 года и арестован по делу о попытке поджога военкомата, 24 марта суд продлил ему арест на два месяца. Первоначально дело было возбуждено по статье об умышленном уничтожении имущества, но затем его переквалифицировали на статью о теракте. Адвокат Важдаева Алексей Аванесян сообщил, что его подзащитный пожаловался на пытки током. Важдаев пошел на попытку поджога военкомата в Краснодаре, чтобы избежать частичной мобилизации, а не с целью совершить акт терроризма, объяснил адвокат.

В ночь на 6 октября 2022 года попытка поджога военкомата была зафиксирована в Горячем Ключе. Спустя три дня, 9 октября, появилась информация, что предполагаемого поджигателя военкомата в Горячем Ключе задержали силовики в Краснодаре

14 февраля стало известно, что суд признал 19-летнего жителя Гуково Ростовской области виновным в хулиганстве и попытке уничтожения имущества при поджоге военкомата 13 мая 2022 года и приговорил его к четырем годам колонии. По версии управления ФСБ по Ростовской области, за поджог он получил три тысячи рублей.

Денис Сердюк приговорен к четырем годам лишения свободы по делу о поджоге военкомата в Волгограде в ночь на 15 мая 2022 года. На заседании суда в январе обвиняемый, 30-летний Денис Сердюк, признал вину, подтвердив, что бросил бутылки с зажигательной смесью внутрь здания. В суде он пояснил, что стремился выразить гражданскую позицию и "остановить боевые действия", а теперь сожалеет об "импульсивном поступке", совершенном на фоне жизненных неурядиц.

Также 23 сентября 2022 года в здание администрации Камышина были брошены две бутылки с зажигательной смесью. Зданию причинен незначительный ущерб, сообщила мэрия. Подозреваемый был задержан 25 сентября. В этот же день в поселке Береславка произошел пожар в здании местной администрации. 26 сентября  2022 года произошел пожар в здании военкомата в Урюпинске, в тот же день силовики отчитались о задержании подозреваемого в поджоге. В ночь на 29 сентября  2022 года двое мужчин пытались поджечь здание администрации Куликовского сельского поселения Волгоградской области, они планировали поджечь часть здания, где хранились документы, связанные с воинским учетом. Один из двух подозреваемых, 23-летний житель Новониколаевского района задержан.

Помимо этого, известно и о делах по подготовке поджогов военкоматов. Так, в Ростовской области молодые люди были задержаны за подготовку поджога военкоматов. Житель Махачкалы планировал поджечь военкомат под угрозой расправы над находящимся в украинском плену сыном, следует из обнародованного 14 октября 2022 года видео ФСБ. 

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Мобилизация: как протестует юг России".

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Примечание:

"Два жителя Новороссийска обвинены в попытке теракта",  "Паскарь заявил о пытках после поджога коврика у двери ФСБ в Краснодаре", "Адвокат разъяснил мотивы попытки Важдаева поджечь военкомат в Краснодаре".

Автор: "Кавказский узел"

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