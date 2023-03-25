Олег Важдаев. Фото из телеграм-канала "Зона солидарности" https://t.me/solidarity_zone/492

25 марта 2023, 16:05

Продлен арест краснодарцу Важдаеву по делу о поджоге военкомата

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд в Краснодаре продлил на два месяца срок ареста Олегу Важдаеву, обвиняемому в теракте в связи с поджогом военкомата.

Как писал "Кавказский узел", житель Краснодара Олег Важдаев был задержан 29 сентября 2022 года и арестован по делу о попытке поджога военкомата. Первоначально дело было возбуждено по статье об умышленном уничтожении имущества , однако во время закрытого судебного заседания дело переквалифицировали на более тяжкую статью о теракте .

Попытка поджога военкомата Западного и Прикубанского округов, расположенного на улице Яна Полуяна в Краснодаре, произошла в ночь на 25 сентября 2022 года. По данным Екатеринодарского отдела Кубанского казачьего войска, мужчину спугнули казаки и полицейские, которые круглосуточно дежурят около военкоматов. Попытка поджога не удалась: одна из двух бутылок с горючей смесью загорелась перед зданием, а вторая не разбилась, сообщила SOTA.

Октябрьский райсуд Краснодара 24 марта продлил на два месяца срок содержания 34-летнего Олега Важдаева под стражей, сообщает сегодня правозащитный проект "Зона солидарности".

"«Зона солидарности» оказывает поддержку Олегу Важдаеву, помогая материально близким узника и освещая ход дела", - говорится в публикации в телеграм-канале проекта.

На сайте Октябрьского райсуда, по состоянию на 16.01 мск, нет информации о заседании по делу Важдаева. "Не все категории дел подлежат публикации, и результат поиска может не отображать полный список дел, находящихся в суде на рассмотрении", - поясняется в сообщении на странице поиска по сайту суда.

Напомним, вчера, 24 марта, адвокат Важдаева Алексей Аванесян сообщил, что его подзащитный пожаловался на пытки током. По словам Олега Важдаева, силовики пытали его, требуя дать признательные показания и назвать "украинских заказчиков". Аванесян добавил, что Важдаева допросили по его заявлению о пытках, но дело по этому поводу пока не возбуждено.

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Примечание:

"Волгоградец Сердюк осужден на четыре года колонии за поджог военкомата", "Видео по делу Паскаря вошло в противоречие с версией следствия о теракте", "Дошло до суда дело о поджоге архива ФСИН в Новокубанске".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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