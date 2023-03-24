Адвокат сообщил о пытках обвиняемого в поджоге краснодарского военкомата

24 марта 2023, 22:14

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Олега Важдаева силовики пытали током, требуя назвать украинских заказчиков поджога военкомата в Краснодаре. Под пытками Важдаеву пришлось оговорить себя, рассказал его адвокат Алексей Аванесян.

Как писал "Кавказский узел", в Краснодаре в ночь на 25 сентября 2022 года неизвестный попытался поджечь военкомат Западного и Прикубанского округов, расположенный на улице Яна Полуяна. По данным Екатеринодарского отдела Кубанского казачьего войска, мужчину спугнули казаки и полицейские, которые круглосуточно дежурят около военкоматов. В ноябре 2022 года стало известно, что Олегу Важдаеву было предъявлено обвинение по статье о теракте из-за попытки поджога военкомата на улице Яна Полуяна.

30 сентября 2022 года представитель Генштаба Владимир Цимлянский заявил, что поджоги военкоматов будут квалифицировать как теракты, за них может грозить до 15 лет лишения свободы. Он отметил, что в стране фиксируются "единичные случаи" таких поджогов.

Олег Важдаев рассказал своему адвокату Алексею Аванесяну, что силовики пытали его током, добиваясь признания в преступлении. Пытки начались с того, что на него, уже признавшегося в попытке поджога, надели хранящийся в кабинете противогаз без шланга, чтобы заглушить крики, затем повалили юношу на пол, заблокировали его движения поставленным сверху стулом, закатали штаны и подключили к голеням ток. После каждого из ударов тока, которых было не менее трех, силовики требовали требовали от своей жертвы признательные показания, сообщил сегодня Telegram-канал Sota.

По словам адвоката, о пытках он узнал случайно, когда обратил внимание на кулон, фигурирующий в деле о поджоге. Важдаев объяснил, что, желая прекратить удары током, во время которых от него требовали назвать "украинских заказчиков", рассказал, что посылка с 5 тысячами долларов ждет его на почте. В действительности в почтовом отделении находилась лишь бандероль с заказанным им кулоном.

Аванесян добавил, что Важдаева допросили по его заявлению о пытках, дело по этому поводу не возбуждено.

Изначально Важдаева обвиняли в порче имущества на 40 миллионов рублей - сумма ущерба была высчитана на основе стоимости всего здания. Однако затем обвинение было переквалифицировано на статью о теракте, говорится в сообщении.

С 24 февраля 2022 года, когда началась спецоперация на Украине, на Кубани, в Волгоградской и Ростовской областях произошли как минимум девять попыток поджога зданий военкоматов и администраций. Как минимум один из случаев, а именно поджог здания администрации Зимовниковского района Ростовской области квалифицирован как теракт. В ночь на 6 октября 2022 года попытка поджога военкомата была зафиксирована в Горячем Ключе. Спустя три дня, 9 октября, появилась информация, что предполагаемого поджигателя военкомата в Горячем Ключе задержали силовики в Краснодаре.

14 февраля стало известно, что суд признал 19-летнего жителя Гуково Ростовской области виновным в хулиганстве и попытке уничтожения имущества при поджоге военкомата 13 мая 2022 года и приговорил его к четырем годам колонии. По версии управления ФСБ по Ростовской области, за поджог он получил три тысячи рублей.

Денис Сердюк приговорен к четырем годам лишения свободы по делу о поджоге военкомата в Волгограде в ночь на 15 мая 2022 года. На заседании суда в январе обвиняемый, 30-летний Денис Сердюк, признал вину, подтвердив, что бросил бутылки с зажигательной смесью внутрь здания. В суде он пояснил, что стремился выразить гражданскую позицию и "остановить боевые действия", а теперь сожалеет об "импульсивном поступке", совершенном на фоне жизненных неурядиц.

Также 23 сентября 2022 года в здание администрации Камышина были брошены две бутылки с зажигательной смесью. Зданию причинен незначительный ущерб, сообщила мэрия. Подозреваемый был задержан 25 сентября. В этот же день в поселке Береславка произошел пожар в здании местной администрации. 26 сентября произошел пожар в здании военкомата в Урюпинске, в тот же день силовики отчитались о задержании подозреваемого в поджоге. В ночь на 29 сентября двое мужчин пытались поджечь здание администрации Куликовского сельского поселения Волгоградской области, они планировали поджечь часть здания, где хранились документы, связанные с воинским учетом. Один из двух подозреваемых, 23-летний житель Новониколаевского района задержан.

Помимо этого, известно и о делах о подготовке поджогов военкоматов. Так, в Ростовской области молодые люди были задержаны за подготовку поджога военкоматов. Житель Махачкалы планировал поджечь военкомат под угрозой расправы над находящимся в украинском плену сыном, следует из обнародованного 14 октября 2022 года видео ФСБ. 16 февраля суд в Ставрополе продлил срок ареста Михаилу Балабанову, подозреваемому в подготовке к поджогу военкомата.

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