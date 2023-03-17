Адвокат обвиняемого в терроризме ставропольца сообщил о попытке взлома телефона

17 марта 2023, 19:01

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Защитник обвиняемого в попытке поджога военкомата Михаила Балабанова Вячеслав Савин после посещения управления ФСБ по Ставропольскому краю заметил признаки взлома телефона. Заявление адвоката с просьбой о проверке более двух недель остается без реакции.

"Кавказский узел" писал, что в Ставропольском крае в декабре был задержан 20-летний местный житель, подозреваемый в подготовке поджога военкоматов, как утверждает следствие, по поручению сотрудника украинской разведки. Уголовное дело возбуждено по статье о подготовке к теракту. 16 февраля Балабанову был продлен арест на два месяца.

Адвокат Вячеслав Савин, который защищает обвиняемого в подготовке к поджогу военкомата Михаила Балабанова, сообщил о попытке силовиков взломать его телефон, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

По его словам, это произошло 28 февраля, когда он посетил здание УФСБ России по Ставропольскому краю по делу своего подзащитного. В здании, по просьбе следователя, адвокату пришлось убрать свой телефон в индивидуальную ячейку для хранения. Когда Савин вышел на улицу из здания, он обнаружил, что его телефон отображает информацию о подключении к какому-то постороннему устройству. 1 марта Савин отправил жалобу руководству местному УФСБ с просьбой провести проверку и принять соответствующие меры. Обращение о проверке пока не было рассмотрено, сообщил сегодня правозащитный проект "Зона солидарности" в своем Telegram-канале.

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