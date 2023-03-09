Прокуратура Кабардино-Балкарии нашла нарушение при досмотре адвоката в СИЗО

09 марта 2023, 18:24

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Сотрудница СИЗО Нальчика в ходе досмотра адвоката Елены Байрамкуловой допустила нарушение приватности, сообщила прокуратура Кабардино-Балкарии, сам досмотр надзорный орган счел законным. Ведомство имело основания для полного удовлетворения жалобы, однако не учло все обстоятельства, отметил член республиканской комиссии по защите прав адвокатов Азамат Жигатов.

Как писал "Кавказский узел", 3 февраля адвокат Елена Байрамкулова при посещении Нальчикского СИЗО для встречи с подзащитным была подвергнута досмотру сотрудницей следственного изолятора. Адвокат указала, что досмотр проводился с пристрастием, и обратилась в прокуратуру Кабардино-Балкарии, а также в комиссию по защите прав адвокатов Совета адвокатской палаты КБР. Досмотр адвокатов в СИЗО без весомых оснований недопустим, а действия сотрудницы учреждения в Нальчике являются нарушением прав и препятствием профессиональной деятельности, указала Комиссия по защите прав адвокатов Совета адвокатской палаты Кабардино-Балкарии.

"Сотрудница СИЗО предложила мне показать содержимое карманов. Я достала все, что было в карманах. После этого она попросила меня снять верхнюю одежду, а потом несколько раз провела по мне металлоискателем и даже потрогала меня руками. Потом подняла мне платье и проверила в области спины. Но и на этом не успокоилась и предложила мне пройти с ней в комнату, где нет камер, и показать ей нижнее белье", - сообщила тогда Байрамкулова "Кавказскому узлу".

Начальник отдела по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний прокуратуры Кабардино-Балкарии в ответе на обращение Байрамкуловой сообщил, что при проверке "был установлен факт проведения младшим инспектором отдела режима и надзора неполного досмотра адвоката и ее вещей при входе в СИЗО-1 с помощью средств обнаружения". Прокуратура посчитала, что сотрудница СИЗО при проведении неполного досмотра адвоката действовала в соответствии с требованиями Приложения № 1 приказа Министерства юстиции РФ от 4 июля 2022 г. № 110 "Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы", о чем свидетельствует видеозапись досмотра.

При этом надзорное ведомство указало на нарушения в ходе досмотра. "Выявлено нарушение требований приказа от 4 июля 2022 г. № 110 в части отсутствия на КПП-2 ширмы для обеспечения приватности при производстве полного досмотра". Прокуратура в письме проинформировала, что внесено представление в адрес руководства СИЗО-1 "об устранении нарушений закона", сообщила сегодня Федеральная палата адвокатов на своем сайте.

Елена Байрамкулова отметила, что ее обращение в прокуратуру в конечном счете привело к тому, что выявленное нарушение будет устранено СИЗО:. "Получается, моя жалоба затрагивает не только мои права, но и коллег в целом, поэтому нам нужно реагировать на каждое нарушение", - привела ее слова "Адвокатская газета".

У ведомства имелись основания для применения мер прокурорского реагирования по факту незаконного досмотра адвоката Елены Байрамкуловой и удовлетворения ее жалобы в полном объеме, подчеркнул член комиссии по защите профессиональных прав адвокатов адвокатской палаты Кабардино-Балкарии Азамат Жигатов. "Однако жалоба коллеги была рассмотрена прокуратурой без учета всех обстоятельств, изложенных в этом документе, и в результате она удовлетворена лишь частично", – заметил он.

Жигатов добавил, что ответ прокуратуры будет приобщен к заключению Комиссии, которая установила нарушение прав Байрамкуловой. Дело Байрамкуловой будет рассмотрен на заседании Совета адвокатской палаты Кабардино-Балкарии, говорится в сегодняшней публикации издания.

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