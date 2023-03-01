Комиссия по защите прав адвокатов из Кабардино-Балкарии вступилась за коллегу

01 марта 2023, 22:42

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Досмотр адвокатов в СИЗО без весомых оснований недопустим, а действия сотрудницы учреждения в Нальчике, которая с пристрастием досмотрела адвоката Елену Байрамкулову, являются нарушением прав и препятствием профессиональной деятельности, указала Комиссия по защите прав адвокатов Совета адвокатской палаты Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", 3 февраля адвокат Елена Байрамкулова при посещении Нальчикского СИЗО для встречи с подзащитным была подвергнута досмотру сотрудницей следственного изолятора. Адвокат указала, что досмотр проводился с пристрастием и обратилась в прокуратуру Кабардино-Балкарии, а также в комиссию по защите прав адвокатов Совета адвокатской палаты КБР.

"Сотрудница СИЗО предложила мне показать содержимое карманов. Я достала все, что было в карманах. После этого она попросила меня снять верхнюю одежду, а потом несколько раз провела по мне металлоискателем, и даже потрогала меня руками. Потом подняла мне платье и проверила в области спины. Но и на этом не успокоилась и предложила мне пройти с ней в комнату, где нет камер, и показать ей нижнее белье", - сообщила тогда Байрамкулова "Кавказскому узлу".

Комиссия по защите прав адвокатов Совета адвокатской палаты Кабардино-Балкарии указала на нарушение прав и интересов адвоката Елены Байрамкуловой. В заключении за подписью руководителя комиссии Руслана Хаджиева, говорится, что для проведения досмотра у сотрудников уголовно-исполнительной системы должны быть достаточные основания полагать, что у адвоката могут при себе быть запрещенные вещества либо предметы. А поскольку таких оснований не было, то действия сотрудника можно рассматривать, как незаконные и оскорбительные для адвоката.

В соответствии с российским и международным законодательством, возможность произвольного проведения личного досмотра адвоката недопустима, указано в заключении. "Личный досмотр без достаточных оснований, свидетельствующих о намерении адвоката пронести в учреждение запрещение предметы, недопустим. При этом личный досмотр недопустим также без принятия мотивированного решения и без письменной фиксации его хода и результатов", - говорится в нем.

Действия сотрудника СИЗО-1 по необоснованному досмотру адвоката были направлены на то, чтобы воспрепятствовать профессиональной деятельности, указала комиссия. "Любые незаконные действия, если они создали хоть малейшие препятствия в оказании адвокатом квалификационной юридической помощи, являются нарушением его прав", - отмечается в заключении.

Комиссия рекомендовала адвокату обратиться в УФСИН РФ по Кабардино-Балкарии для проведения служебной проверки в отношении сотрудницы, допустившей нарушения, а после получения ответа из УФСИН - в следственные органы для проведения процессуальной проверки в отношении сотрудника.

Сама комиссия обратилась в Совет Адвокатской палаты Кабардино-Балкарии с просьбой принять решение о способах, формах, и действиях, необходимых для защиты профессиональных прав адвоката Байрамкуловой.

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