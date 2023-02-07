Адвокат пожаловалась на досмотр с пристрастием в СИЗО Нальчика

07 февраля 2023, 05:46

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Сотрудница СИЗО в Нальчике подвергла досмотру адвоката Елену Байрамкулову, которая пришла к своему подзащитному. Адвокат сочла досмотр нарушением закона и ее прав.

О произошедшем Елена Байрамкулова рассказала 6 февраля корреспонденту "Кавказского узла".

«Я пришла в СИЗО Нальчика для встречи с подзащитным. Свой мобильный телефон я, как положено, сдала в камеру хранения. В руках у меня были ручка и бумага. На контрольно-пропускном пункте сотрудница СИЗО предложила мне показать содержимое карманов. Я достала все, что было в карманах. После этого она попросила меня снять верхнюю одежду, а потом несколько раз провела по мне металлоискателем и даже потрогала меня руками. Потом подняла мне платье и проверила в области спины. Но и на этом не успокоилась и предложила мне пройти с ней в комнату, где нет камер, и показать ей нижнее белье», - рассказала адвокат.

Поведение сотрудницы СИЗО ее возмутило, она отказалась проходить в комнату. При досмотре присутствовали другие адвокаты, в том числе мужчины. В ситуацию вмешалась коллега, которая спросила у сотрудницы пенитенциарного учреждения: "Что вы творите?"

После этого Байрамкулову пропустили в СИЗО, но, по ее словам, она уже не могла сосредоточиться на своей работе. Адвокат обратилась в прокуратуру Кабардино-Балкарии с заявлением о действиях сотрудницы СИЗО. «Она нарушила мои права. Она подвергла меня унизительному досмотру без понятых, требовала пройти с ней в отдельную комнату и продемонстрировать ей нижнее белье. Это уже называется личный досмотр. Он проводится в присутствии понятых. Она не имела права требовать от меня этого. Я считаю, что она злоупотребила своими полномочиями, так как досмотр не должен унижать честь и достоинство человека», - заявила адвокат.

Данные сотрудницы СИЗО Байрамкулова не знает, так как при ней не было бейджика, однако можно установить, кто дежурил на КПП 3 февраля. При этом, по словам адвоката, сотрудница досматривала и адвокатов-мужчин, что также не допускается – мужчин должен досматривать мужчина.

По словам Байрамкуловой, она работает адвокатом 18 лет, замечаний к ее работе не было, ничего запрещенного в режимный объект она бы не пронесла, исходя из своих моральных принципов.

Ситуацию прокомментировала адвокат Адвокатской палаты Ставропольского края, председатель Ставропольского регионального отделения Федерального союза адвокатов России Нарине Айрапетян. По ее словам, в соответствии с недавним постановлением Конституционного суда ход досмотра теперь надо протоколировать.

«Однако в приказе Минюста от 20 марта 2015 года «О порядке проведения обысков и досмотров в исправительных учреждениях УИС...» не говорится о необходимости протоколирования в случае необнаружения запрещенных предметов. Между тем, адвокаты, не имея в этом отношении иммунитета, должны быть защищены, как минимум, «процессуально», чтобы иметь возможность для последующего обжалования незаконных действий», - сказал Айрапетян корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что адвокат "вправе требовать фиксации процедуры досмотра с отражением его результатов". "При этом важно отметить, что в законе не содержится ясности относительно приемлемых оснований для производства повторного досмотра. Формулировка «достаточные основания» трактуется слишком вольно. Полагаю, что подобные основания должны быть вескими, иначе обратное нарушает баланс интересов сторон и приводит к произвольному неосновательному досмотру, а также к злоупотреблениям со стороны сотрудников учреждения. Считаю, что статью 34 Закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» необходимо дополнить списком конкретных оснований и порядком проведения повторного досмотра с учетом специфики адвокатской деятельности», - отметила Айрапетян.

Она сочла унизительным досмотр адвоката. "Полагаю, что безосновательный повторный досмотр адвоката (сначала в присутствии других лиц, а потом наедине) с особенным пристрастием является чрезмерным, унизительным и в каком-то роде оскорбительным. Для проверки вплоть до нижнего белья должна быть более веская составляющая и более понятная процедура", - указала адвокат.

Комментариями руководства СИЗО и представителей ФСИН России по поводу инцидента "Кавказский узел" пока не располагает.

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